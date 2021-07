Crypto échange Binance pour doubler la taille de l’équipe de conformité ; le fondateur répond à l’examen réglementaire mondial

Zhao a déclaré que la société avait mis en place de nouvelles technologies de contrôle et de réglementation avec des partenaires tels que CipherTrace pour inculquer de nouvelles protections à ses utilisateurs. (Source de l’image : Binance)

Au milieu de la pression réglementaire croissante à laquelle est confrontée la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde Binance, qui détient la principale bourse de cryptographie indienne WazirX, le PDG et fondateur Changpeng Zhao a déclaré mercredi que la société prévoyait de doubler la taille de son équipe de conformité d’ici la fin de 2021. un examen minutieux des opérations de Binance dans plusieurs pays, a déclaré Zhao dans un article de blog : « La conformité est un voyage – en particulier dans de nouveaux secteurs comme la cryptographie. L’industrie a encore beaucoup d’incertitude. Alors que la startup de quatre ans s’est développée très rapidement, Zhao a déclaré qu’elle n’avait pas toujours tout compris, mais qu’elle apprenait et s’améliorait chaque jour et espère clarifier et réitérer son engagement à s’associer avec les régulateurs.

Le mois dernier, le Royaume-Uni avait interdit Binance. L’autorité de régulation des marchés du pays, la Financial Conduct Authority, a déclaré sur son site Web : “Binance Markets Limited n’est pas autorisée à entreprendre une activité réglementée au Royaume-Uni”. De même, le Japon, la Thaïlande, le Canada, l’Allemagne et les îles Caïmans ont également mis en garde Binance. Par exemple, la Securities and Exchange Commission de surveillance financière de la Thaïlande avait déposé une plainte pénale contre Binance le mois dernier. Il a déclaré dans un communiqué que la société exploitait une entreprise d’actifs numériques sans licence. De même, l’Agence des services financiers du Japon avait déclaré que Binance opérait dans le pays sans autorisation.

Zhao a déclaré que la société avait mis en place de nouvelles technologies de contrôle et de réglementation avec des partenaires tels que CipherTrace pour inculquer de nouvelles protections à ses utilisateurs. « Nous sommes fiers de dire que nous avons approuvé plusieurs audits externes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), une validation solide de nos contrôles et partenariats AML actuels. » Il a également souligné que l’équipe de conformité et le conseil consultatif de Binance ont augmenté de 500 % depuis l’année dernière pour avoir des nominations telles que l’ancien secrétaire exécutif du GAFI Rick McDonell et l’ancienne chef de la délégation canadienne auprès du GAFI Josée Nadeau en tant que conseillers en conformité et en réglementation. Max Baucus, l’ancien sénateur américain du Montana et ambassadeur des États-Unis en Chine ont également fait partie de l’équipe.

Au début du mois dernier, WazirX et ses administrateurs Nischal Shetty et Sameer Hanuman Mhatre avaient reçu un avis de la Direction de l’application pour infraction aux lois sur les changes impliquant des transactions crypto d’une valeur de 2 790 crores de roupies. « Au cours de l’enquête, il a été constaté que les ressortissants chinois accusés avaient blanchi des produits du crime d’une valeur de 57 crores de roupies en convertissant les dépôts d’INR en crypto-monnaie Tether (USDT), puis en les transférant à l’échange de bitcoins basé aux îles Caïmans Binance. sur instructions reçues de l’étranger », avait indiqué un communiqué d’ED. Shetty, cependant, avait déclaré que l’entreprise était en conformité avec toutes les lois applicables.

