Crypto en Asie : accumulation de richesse, pas décentralisation

Vauld a été créé il y a trois ans et demi en tant que plate-forme de prêt et de négociation crypto à Singapour avec le soutien de plusieurs sociétés d’investissement en capital-risque. Elle dessert actuellement 350 000 clients, principalement sur le marché asiatique, dont l’Inde. Vauld fonctionne en agrégeant du capital, qui est ensuite déployé pour générer un rendement qui est répercuté sur ses clients. Il dispose également d’une plate-forme de courtage où les clients peuvent exécuter des ordres sur Binance, avec peu de dérapage et des frais peu élevés.

