crypto est la 1ère nouvelle classe d’actifs en 150 ans | Invezz

Les actifs numériques comme Bitcoin (BTC / USD) ne sont pas corrélés, ce qui les rend différents des actifs plus conventionnels comme l’or, le pétrole, l’immobilier, les obligations et les actions, a déclaré le fondateur d’Edelman Financial Engines, Ric Edelman, à Yahoo Finance Live. L’expert financier et fondateur du Digital Assets Council de RIA a discuté des implications de la blockchain pour les marchés en général, ainsi que des développements les plus récents sur le marché des crypto-monnaies.

Résistant à long terme

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

L’absence de corrélation entre les crypto-monnaies et les autres classes d’actifs rend les devises numériques plus attrayantes lors de fluctuations plus larges du marché. Edelman pense qu’ils peuvent être un investissement précieux pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles. Après tout, il s’agit de la “première classe d’actifs vraiment nouvelle” en 150 ans.

L’expert a ajouté que la technologie blockchain a un grand potentiel pour le commerce mondial et que les professionnels de la finance, même ceux qui ont des années d’expérience, ne comprennent pas assez bien les crypto-monnaies et manquent des opportunités pour mieux servir les clients.

« La plupart des professionnels de la finance sont en affaires depuis longtemps, ils ont beaucoup de succès, sont très talentueux et expérimentés, mais plus vous avez d’expérience, plus vous avez de talent… plus il est difficile de comprendre Bitcoin. J’utilise Bitcoin comme proxy pour tous les actifs numériques. Il y en a des milliers. Et il est important de reconnaître qu’il s’agit d’une classe d’actifs complètement nouvelle et différente qui n’a rien en commun avec tout ce que nous connaissons.

Avantages des TVN

La technologie Blockchain va au-delà du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Edelman a déclaré que les NFT (jetons non fongibles) font partie des nouvelles utilisations les plus populaires apparues ces dernières années. Ils peuvent représenter des actifs physiques pratiquement non consommables. Ces actifs sont stockés sur une plus grande blockchain sous forme de jetons et constituent les «innovations commerciales les plus choquantes» remontant à la création d’Internet. Il a conclu :

C’est énorme. Cela aura un impact énorme sur le commerce mondial.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent