Crypto est le “secret le mieux gardé du monde”, déclare l’ancien président du NYSE

Thomas Farley, ancien président de la Bourse de New York (NYSE), a doublé son intérêt croissant pour le secteur des devises numériques, affirmant que les crypto-monnaies sont le «secret le mieux gardé du monde».

Dans une récente interview avec CNBC, Farley a noté que le monde de la finance avait “dépassé le point de non-retour” des crypto-monnaies après la cotation de Coinbase à la bourse du Nasdaq la semaine dernière. «L’espace crypto est incroyable, c’est le secret le mieux gardé du monde, et peut-être l’histoire des marchés financiers», déclare Farley. “Je pense que c’est là pour rester et que nous avons dépassé le point de non-retour.”

Farley, qui a investi 10 millions de dollars dans Coinbase en 2013 au nom du NYSE, a admis que Wall Street et la finance traditionnelle, en particulier, avaient ignoré les innovations émergeant de l’écosystème de la crypto-monnaie pendant trop longtemps avant que Coinbase ne soit coté directement sur le marché. pour attirer l’attention sur l’industrie de la cryptographie. Farley a parlé des innovations impressionnantes derrière la finance décentralisée (DeFi) et les contrats intelligents, notant que l’espace croissant laisse une marque qu’il est trop difficile d’ignorer.

«Les échanges DeFi font autant de volume, sinon plus, que Coinbase aujourd’hui. Cet espace a décollé, mais les concurrents traditionnels, les banques de Wall Street qui, pendant un siècle ou plusieurs siècles, avaient créé des marchés sur tous les actifs du monde entier, l’ont simplement ignoré, ont abdiqué son rôle et ont permis à Coinbase de devenir 80 milliards de dollars. entreprise », a-t-il ajouté.

Outre la croissance de Coinbase et l’émergence du marché public, l’écosystème DeFi a également connu une croissance fulgurante, même en 2021. Le lancement d’offres innovantes comprenant des prêts, une agriculture de rendement, des prêts flash et plus encore a permis à l’espace d’atteindre un total valeur verrouillée (TVL) de plus de 50 milliards de dollars.

Malgré la croissance observée à tous les niveaux, beaucoup sont optimistes sur le fait que l’innovation dans l’écosystème de la crypto-monnaie ne fait que commencer et que la cotation de Coinbase aidera à accélérer la croissance de ce secteur naissant.

