Crypto et Dieu: l’église du Mississippi propose Bitcoin, Ethereum et d’autres comme option de don

Dimanche dernier, l’église Back Bay de St. Martin, Mississippi, est devenue la première église baptiste du Sud connue à proposer la crypto-monnaie comme méthode de don, selon Baptist Press.

Le pasteur Adam Bennet, originaire de la côte du golfe du Mississippi, qui exerce un ministère à temps plein depuis 2005, a présenté la crypto comme option de don, aux côtés des canaux plus traditionnels.

Les membres de l’église donnent par crypto

“Ce n’est pas normal [in churches] aujourd’hui, mais peut l’être à l’avenir à mesure que de plus en plus de gens s’intéressent à la crypto-monnaie », selon Bennett, un technophile autoproclamé, qui, outre Bitcoin (BTC), a décidé d’inclure Ethereum (ETH), ainsi que Bitcoin Cash (BCH ), stablecoin DAI, Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) et USD Coin (USDC) comme option de don.

“J’ai parlé avec quelques autres membres de l’église qui s’intéressaient à la cryptographie, ce qui est devenu une discussion à ce sujet”, a déclaré Bennett à Baptist Press.

« Ensuite, j’ai fait des recherches et j’ai découvert que l’Armée du Salut l’accepte. J’ai examiné leur plate-forme et j’ai fini par décider d’en utiliser une autre pour nous », a-t-il poursuivi, tout en encourageant les autres à faire leurs propres recherches approfondies avant de faire de même.

« L’une des raisons pour lesquelles Back Bay a fait cela, c’est parce que je suis un des premiers à adopter et que j’aime être à la pointe de la technologie. Mais nous avons aussi d’autres personnes qui sont investies dans la crypto. Nous voulons prendre certains de nos actifs que nous avons investis, les voir prendre de la valeur et les donner au travail de l’église », a expliqué Bennett, tout en réitérant que son église plonge son orteil dans la cryptographie n’est que cela à ce stade.

Crypto et travail missionnaire

« C’est un atout. Donc, si quelqu’un veut faire un don à notre église comme il le ferait avec une parcelle de terrain, il le peut. Ensuite, nous pouvons le vendre et utiliser cet argent pour la mission de Dieu », a déclaré le pasteur des premiers utilisateurs, qui pense que la cryptographie peut aider à fournir une assistance dans les pays dont les systèmes financiers sont en difficulté ou temporairement perturbés.

“Il existe déjà des organisations à but non lucratif utilisant la crypto pour transférer de la valeur d’un pays à un autre”, a-t-il déclaré, ajoutant que “les transactions dans certains pays du tiers monde ne peuvent pas se faire rapidement et à moindre coût”.

Bennett a souligné que ces organisations à but non lucratif utilisent la cryptographie pour obtenir efficacement des financements pour des projets tels que la construction de puits.

« Pour le travail missionnaire, nous avons des gens qui se trouvent dans certaines de ces régions », a-t-il déclaré.

« Nous pouvons leur faire parvenir de l’argent rapidement, en quelques minutes ou même quelques secondes, pour une somme modique de peut-être des centièmes de cent. Ils seraient ensuite transférés dans la devise dont ils avaient besoin pour effectuer des transactions sur le terrain », a conclu Bennett.

Publié dans : États-Unis, Adoption



