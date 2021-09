Profession: Crypto et Fintech – Responsable Marketing Produit

Société: Visa

Description de l’emploi: pour favoriser la notoriété et l’adoption de l’un des nouveaux vecteurs les plus passionnants au sein de Visa – notre Fintech & Crypto domaine de produits… avec nos publics cibles prioritaires dont les fintechs et cryptographie-les fintechs natives et permettent le succès de nos équipes produit et commerciales…

Prétentions: 125 000 $ – 135 000 par an

Emplacement: Foster City, Californie

Date de l’emploi: ven. 24 sept. 2021 22:13:30 GMT

Postulez pour le travail maintenant!