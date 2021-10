Crypto et fraude à la carte de crédit : entretien avec n.exchange

n.exchange est un échange de crypto-monnaie spécialisé dans les rampes d’entrée et de sortie fiduciaires pour rendre l’investissement en crypto-monnaie facile à utiliser.

Sa campagne actuelle pour lutter contre la fraude par carte de crédit crypto-monnaie met en évidence une augmentation significative des tentatives d’achat frauduleux par des cybercriminels utilisant des données de carte volées, dont la plupart ont été perpétrées dans les pays de l’hémisphère occidental.

Invezz s’est entretenu avec Gustavo De La Torre, directeur du développement commercial chez n.exchange pour mieux comprendre les récentes découvertes de l’entreprise.

Vous signalez que le Canada était l’un des trois principaux endroits pour la fraude par carte de crédit en crypto-monnaie au milieu d’un pic d’activité frauduleuse entre 2020 et 2021. Selon vous, quelles en sont les raisons ?

La crypto-monnaie suscite de plus en plus d’intérêt au Canada, ce qui ouvre donc naturellement une nouvelle voie à exploiter pour les escrocs. En plus de l’intérêt croissant, il y a un manque de connaissance de la crypto-monnaie, ce qui permet aux escrocs de commettre des fraudes contre des personnes habituées à la monnaie fiduciaire. Statistiquement, le Canada se classe parmi les cibles les plus élevées pour les tentatives de fraude dans l’ensemble, et Statista a découvert en 2018 que le Canada était le troisième pays avec le plus grand nombre de consommateurs déclarant être la cible de fraude. Une autre statistique intéressante du taux simple mentionnée dans leur rapport de janvier 2021 a montré que les Canadiens signalaient une augmentation de 71% du « nombre de comptes signalant au moins un cas de fraude par carte de crédit ».

Peu de plateformes impliquées dans la crypto-monnaie ont fait de la lutte contre la fraude par carte de crédit en crypto-monnaie une cible de choix comme vous, ce qui est louable. Qu’est-ce qui vous a motivé à vous concentrer là-dessus ?

L’un des principaux objectifs de n.exchange est de rapprocher les nouveaux utilisateurs des crypto-monnaies. Étant conscients de ce monde inexploré dans lequel de nombreux nouveaux utilisateurs peuvent être trouvés, il y a un sens du devoir et de la responsabilité de les informer des scénarios possibles qu’ils peuvent rencontrer avec des escrocs / escrocs. Et il est essentiel pour nous qu’ils se sentent à l’aise et en sécurité en utilisant nos plateformes et les plateformes de nos partenaires, car nous pensons également que l’avenir des crypto-monnaies repose sur une expérience utilisateur positive et sûre.

Comment l’utilisateur moyen peut-il se protéger contre la fraude par carte de crédit cryptée ?

La réponse évidente est de dire que nous recommandons d’être prudent avec les informations de carte de crédit partout et d’utiliser uniquement des services dignes de confiance et réglementés, en veillant à ce que vos informations privées ne soient pas vendues / partagées. Mais surtout, renseignez-vous.

Pour quelqu’un qui découvre le jeu, il peut être assez facile de tomber dans le piège des escroqueries par hameçonnage qui semblent être des opérations d’échange crypto légitimes. Se familiariser avec l’industrie est la priorité. Renseignez-vous sur les échanges sûrs et réputés ; demandez aux amis et à la famille qui ont investi ou acheté des crypto-monnaies. Apprenez à reconnaître les signes immédiatement. Si quelque chose vous semble inconnu, ne l’explorez pas tout de suite.

n.m. Exchange est actuellement en train d’obtenir des documents de réglementation financière de la SEC. Êtes-vous optimiste quant à cette perspective et à l’interaction future avec le chien de garde en général ? ?

Nous sommes décidément très optimistes quant à notre voyage et à la prochaine candidature avec la FCA. L’une de nos priorités chez n.exchange est la transparence, qui est censée être le fondement de la technologie blockchain et les origines du monde des crypto-monnaies. Comme nous voulons être transparents, nous attendons avec impatience nos relations avec ces agences de surveillance. Nous comprenons à quel point ils sont précieux pour les consommateurs et la légitimité des crypto-monnaies.

À votre avis, à quoi ressemble l’avenir de la régulation cryptographique ?

Il y a une forte probabilité que KYC devienne une exigence pour les transactions crypto à l’avenir sur n’importe quelle plate-forme. Heureusement, la technologie blockchain est basée sur le principe de transparence systémique, donc les informations de base sur les transactions des clients devraient être faciles à obtenir à partir d’un échange, en supposant qu’aucune activité illicite n’est activement perpétrée de votre part.

Au-delà du KYC, il est difficile de discerner où cela peut aller, d’autant plus que les actifs numériques sont difficiles à mettre dans une boîte et à définir très clairement. En los EE. UU., vimos al Congreso intentarlo con el último proyecto de ley de infraestructura, que dejó a muchos preocupados por la caracterización del proyecto de ley de quién está obligado a informar a las agencias federales sobre lo que poseen los poseedores de criptografía , par exemple. À l’avenir, au fur et à mesure que les représentants du gouvernement comprendront mieux les crypto-monnaies et les marchés, ils finiront par élaborer des réglementations qui seront raisonnables pour tout le monde.

Quels sont les avantages et les inconvénients d’une réglementation plus stricte des marchés crypto, DeFi et NFT ?

Je le décomposerais comme suit. Il y a deux points positifs clairs :

a) Prouver que la crypto peut être facilement adoptée par les masses en toute sécurité.

b) Un pas de plus pour que Bitcoin devienne une monnaie adoptée à l’échelle mondiale.

Les deux points négatifs clairs :

a) Cela apporte un élément évident de centralisation à ce qui était censé être un système financier véritablement décentralisé, ce qui va à l’encontre de la nature des crypto-monnaies comme prévu à l’origine.

b) Remise en cause du concept P2P de crypto-monnaie, dont les utilisateurs pourraient ne pas vouloir au final.

