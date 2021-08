Crypto et NFT Gaming au bord de l’adoption massive ⋆ Crypto nouveaux médias

L’industrie du jeu devrait représenter près de 200 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2021. Les technologies Blockchain et NFT constituent un partenaire naturel pour le jeu et pourraient être sur le point de décoller.

Pour le moment, il ne s’agit que d’un marché de niche pour les jeux basés sur NFT dans lequel les jetons sont intégrés directement dans les jeux. Mais les choses changent lentement sur ce front avec des fonds énormes collectés pour les plates-formes NFT.

Les jeux de crypto s’améliorent

Comme l’a rapporté CryptoPotato le 21 juillet, le marché NFT OpenSea a levé 100 millions de dollars, ce qui représente une valorisation de 1,5 milliard de dollars et cela pourrait n’être qu’un début.

DeFiPrime a dressé une liste des plus grands noms des jeux basés sur la cryptographie et la NFT, notamment Axie Infinity, Gods Unchained, Zed Run et Battle Racer. Il conclut que les jeux NFT pourraient avoir le potentiel de devenir la norme sur le marché des jeux s’ils continuent de bénéficier d’une attention et d’une popularité suffisantes.

“À partir de là, cela pourrait être un changement très important dans la façon dont les gens jouent aux jeux et pourrait être aussi important que Doom l’était pour le marché ou que la 3D l’était pour les environnements.”

Shreyansh Singh, responsable des jeux et des NFT chez l’agrégateur Ethereum Layer 2 Polygon, pense également que l’industrie est sur le point d’exploser.

Mi-juillet, Polygon a annoncé le lancement de Polygon Studios. La nouvelle entreprise se concentrera sur l’aide à l’avancement des jeux cryptographiques et des NFT permettant à la plate-forme de « combler le fossé entre les jeux Web 2 et Web 3 ».

pic.twitter.com/urcUL9fc1g – Polygone (@0xPolygon) 15 juillet 2021

Singh a déclaré que tout le monde regarde cet espace, y compris les célébrités, les marques et les ligues sportives. Cependant, bon nombre des premiers jeux basés sur la blockchain n’ont pas été créés par des développeurs de jeux. Cela change selon Singh qui a déclaré que la nouvelle génération de jeux tels que Axie Infinity et Zed Run est développée par les joueurs.

Au bord de l’adoption majeure

À la mi-juin, le développeur de jeux NFT basé à Los Angeles, Mythical Games, a annoncé un financement de série B de 75 millions de dollars. Il prévoit d’utiliser le fonds pour vulgariser la propriété des jeux via des NFT jouables. Singh a déclaré :

“Alors peut-être que nous sommes au bord d’une adoption majeure, peut-être que dans un certain temps, vous verrez une vague majeure de jeux de haut niveau arriver dans cet espace.”

Dans quelques années, il envisage un grand studio comme Electronic Arts ou Activision de lancer un jeu avec des composants play-to-earn et NFT, ajoutant “après cela, il n’y aura plus de retour en arrière”.

La source