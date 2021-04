Crypto et tokenisation «clés» pour doubler le PIB

Lors d’un panel pour le Sommet sur la gouvernance technologique mondiale du Forum économique mondial aujourd’hui, le ministre de l’Économie des Émirats arabes unis, Abdulla Bin Touq Al Marri, a déclaré que la crypto-monnaie et la tokenisation des actifs seraient la clé des projets du pays de doubler son économie – actuellement estimée à la 34e plus grande dans le monde – dans dix ans.

Al Marri a été rejoint sur le panneau, intitulé «L’arrivée de l’économie symbolique, de l’art à l’immobilier», par l’artiste Harry Yeff et la dirigeante du WEF Sheila Warren. Alors qu’une grande partie de la conversation était centrée sur l’engouement actuel pour la NFT, les commentaires d’Al Marri se sont largement concentrés sur les prochains cas d’utilisation de la tokenisation et leur réglementation.

Selon Al Marri, le pays a l’ambition de faire croître son PIB de 7% par an, ce qui le mettrait sur la bonne voie pour doubler la taille de son économie d’ici 2030. La tokenisation sera un rouage clé dans cet effort, car «la tokenisation complète l’information- économies fondées. »

Peut-être plus excitant du point de vue de l’adoption, le ministre a déclaré que le pays avait plusieurs projets ambitieux en cours, y compris une étude en cours avec le WEF sur le financement des petites et moyennes entreprises avec une plate-forme de jetons gérée par le gouvernement, peut-être dans le cadre d’un «Échange régional de jetons» qui est «dans notre ordre du jour», a déclaré Al Marri.

Interrogé sur la manière dont le gouvernement – qui par nature est profondément ancré dans une économie pré-symbolique – interagira avec ces nouveaux modèles et la nécessité de les réglementer, Al Marri a déclaré que l’objectif était de protéger les investisseurs ainsi que le système financier dans son ensemble sans étouffer. innovation.

«Nous sommes un gouvernement, nous sommes bons en réglementation», a-t-il plaisanté.

Il a souligné deux points faibles en particulier: le manque de «réglementation harmonisée» et le manque de réglementation suffisante. Il a noté que la juridiction et les réglementations régionales doivent travailler ensemble afin d’éviter les bulles cloîtrées d’innovation et de garantir que les nouveaux modèles d’actifs, tels que la propriété fractionnée, profitent à tous.

«Comment pouvons-nous amener le fractionnement à un niveau où tout le monde peut en bénéficier?» Il a demandé.

Il a également noté que la propriété fractionnée peut conduire à des bugs entre le monde réel et la blockchain: si un appartement a une propriété fractionnée, qui paie les frais d’entretien? S’il y a une peinture fractionnée, que se passe-t-il lorsque la peinture est volée?

En fin de compte, le pays est désireux de diriger le monde pour faire face à ces questions de front.