Crypto exchange AscendEX intègre l’API fiat-to-crypto de Wyre ⋆ Crypto new media

Wyre, un service de paiement blockchain et crypto, a annoncé aujourd’hui que l’échange de crypto-monnaie AscendEX a intégré son API et son widget « Checkout ». L’API de Wyre rationalise le processus de conversion fiat-to-crypto, permettant à tout le monde d’acquérir des actifs cryptographiques avec sa devise locale.

L’équipe de Wyre a également annoncé l’intégration d’AscendEX en tant que fournisseur de liquidités. Cela élargit la liste des partenaires de Wyre et offre de meilleurs tarifs à ses utilisateurs finaux.

AscendEX

Lancé en 2018, AscendEX (anciennement BitMax) est un échange de crypto-monnaie avec une suite complète de produits comprenant des opérations au comptant, sur marge et à terme, des services de portefeuille et une prise en charge de plus de 150 projets de blockchain tels que Bitcoin, Ether et Ripple.

Pour plus d’informations sur fil de fer et comment s’intégrer à son API, visitez leur site Internet et documents de développeur.

