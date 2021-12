Crypto Exchange AscendEX piraté, pertes estimées à 77 millions de dollars

L’échange de crypto-monnaie AscendEX a subi un piratage d’un montant estimé à 77 millions de dollars à la suite d’une violation de l’un de ses portefeuilles chauds.

Dimanche, AscendEX a annoncé via Twitter qu’il avait identifié un certain nombre de transactions non autorisées de l’un de ses portefeuilles chauds samedi. Les actifs non affectés ont été transférés vers des portefeuilles froids pendant que l’enquête est menée, a ajouté la bourse. que les fonds volés s’élevaient à 77 millions de dollars répartis sur trois chaînes : Ethereum (60 millions de dollars), Binance Smart Chain (9,2 millions de dollars) et Polygon (8,5 millions de dollars). ) avec 10,8 millions de dollars, tandis que les actions combinées des pièces stables USDT et USDC représentaient 10,7 millions de dollars. La bourse basée à Singapour, anciennement connue sous le nom de BitMax, prétend servir un million de clients institutionnels et de détail. Il a récemment levé une série B de 50 millions de dollars dirigée par Polychain Capital et Hack VC.

