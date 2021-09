Crypto Exchange Binance annonce son intention de mettre fin au trading d’options et de contrats à terme en Australie

L’une des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde a déclaré qu’elle interrompait certains des produits et services qu’elle propose aux clients australiens.

L’échange de crypto Binance dit qu’à partir du 24 septembre, les utilisateurs en Australie ne seront pas autorisés à augmenter ou à ouvrir de nouveaux contrats à terme, options et positions de jetons à effet de levier. De plus, toutes les positions ouvertes dans ces catégories seront automatiquement fermées à partir du 24 décembre.

L’échange de crypto-monnaie indique que la décision est motivée par la nécessité de « se conformer aux réglementations locales ».

« Notre objectif est de créer un écosystème durable autour de la technologie blockchain et des actifs numériques. Binance accueille favorablement les évolutions du cadre réglementaire de notre industrie car elles offrent aux acteurs du marché des opportunités d’avoir une plus grande collaboration avec les régulateurs.

Nous nous engageons à travailler de manière constructive à l’élaboration de politiques qui visent à profiter à chaque utilisateur. »

La décision de Binance de retirer les offres de contrats à terme, d’options et de jetons à effet de levier en Australie intervient au milieu d’une série de défis réglementaires auxquels la bourse est confrontée dans le monde entier.

En juin, le régulateur britannique Financial Conduct Authority a annoncé que Binance Markets Limited n’était « pas autorisé à entreprendre une activité réglementée au Royaume-Uni ». Par la suite, de grandes banques telles que Barclays et HSBC ont bloqué les paiements à l’échange de crypto-monnaie.

En réponse à la pression réglementaire, Binance a amélioré ses politiques Know Your Customer (KYC) et Anti-Money Laundering (AML).

Binance a également réduit l’option de levier pour les nouveaux utilisateurs à un maximum de 20x, ainsi que la prise en charge des tokens en stock.

L’échange de crypto, qui n’a pas de siège officiel, chercherait maintenant à mettre en place un emplacement central.

