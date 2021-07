Crypto Exchange Binance envisage d’être une institution financière réglementée et cherche un PDG avec une solide expérience en matière de conformité

in

29 juillet 2021 06:50 UTC

| Actualisé:

29 juil. 2021 à 06:50 UTC

Par Clark

Le directeur général de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a déclaré que son entreprise devait « être agréée partout » et « À partir de maintenant, nous allons être une institution financière ». Suite aux avertissements d’une liste croissante de régulateurs dans le monde, Zhao a également révélé que Binance recherchait “un directeur général solide en matière de conformité pour indiquer notre engagement en matière de conformité, car il s’agit souvent de la priorité absolue de l’organisation”.

Le PDG de Binance dévoile les plans de conformité réglementaire de la société

Le fondateur et PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a abordé les récents problèmes de conformité auxquels sa bourse a été confrontée et rapporte que la bourse embauche un tout nouveau directeur général.

Les gouvernements et les chiens de garde monétaires accordent une plus grande attention à la maison de la crypto-monnaie. Une variété croissante de régulateurs dans le monde a mis en garde Binance concernant les opérateurs dans leurs pays alors qu’ils n’étaient pas correctement licenciés. Ils incarnent des régulateurs au Japon, au Royaume-Uni, sur l’île, à Hong Kong, en Thaïlande, en Allemagne et en Lituanie.

Commentant le contrôle réglementaire, Zhao a déclaré aux journalistes qu’il devait renforcer ses relations avec les régulateurs. Il pensait que Binance demanderait leur approbation et établirait un siège régional, rompant avec sa structure décentralisée. Il a été cité comme disant :

« Nous voulons être agréés partout… Désormais, nous allons être une institution financière.

Répondant aux informations selon lesquelles il serait prêt à démissionner chaque fois qu’il trouverait un successeur qui fera un “meilleur travail”, Zhao a expliqué via Twitter que “la conception d’urgence du PDG de Binance commence le jour zéro, comme l’autre rôle”.

Il a également déclaré: «Je pense que les PDG ne doivent pas rester 10 ans, idéalement environ 5 ans. nous avons tendance à embarquer dans un monde dynamique. nous aimerions une nouvelle réflexion. Les présidents ne siègent que pendant 4 ans. nous avons tendance à embaucher perpétuellement des PDG.

Tout en accentuant : « Il n’y a pas de plans immédiats pour m’échanger en tant que directeur général », a-t-il déclaré : « Je ne devrais pas être directeur général et je ne pars pas. Je pourrai perpétuellement remarquer des façons de contribuer à la communauté derrière l’emblème tatoué sur mon avant-bras. Zhao a en outre détaillé :

« J’aimerais/nous aimerions beaucoup embaucher un PDG solidement formé en matière de conformité pour montrer notre engagement envers la conformité, car il s’agit de la priorité absolue de l’organisation. »

Clark

Chef de la technologie.