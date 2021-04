Crypto Exchange Bitex commence à fournir des informations sur les investissements en crypto-monnaie suite au mandat du gouvernement

Bitex propose six cryptos dont Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, XRP à ses investisseurs.

La bourse de crypto-monnaie basée aux Émirats arabes unis, Bitex, a déclaré mardi qu’elle avait commencé à fournir un rapport de déclaration d’investissement à tous ses investisseurs particuliers et institutionnels afin de devenir la première bourse en Inde à se conformer aux récentes modifications apportées à la loi de 2013 sur les sociétés par le ministère des Affaires corporatives. Dans une notification publiée à la fin du mois dernier, le ministère des Affaires corporatives avait annoncé les modifications apportées à l’annexe III de la loi sur les sociétés avec effet au 1er avril 2021. Selon les modifications, les entreprises qui ont échangé ou investi dans des cryptos lors d’une opération financière année, doit divulguer, «d’abord, les profits ou les pertes sur les transactions impliquant la crypto-monnaie ou la monnaie virtuelle; deuxièmement, le montant de la monnaie détenue à la date de déclaration, et troisièmement, les dépôts ou avances de toute personne dans le but de négocier ou d’investir dans la crypto-monnaie », avait indiqué la notification.

«Le gouvernement a déjà indiqué qu’un environnement favorable sera créé et que l’intérêt des investisseurs en crypto-monnaie sera préservé. Fournir des informations par le biais de rapports de déclaration des investisseurs rend le système plus transparent et renforce la confiance des investisseurs, du gouvernement et des régulateurs. Il est très important pour les partenaires de l’écosystème comme les bourses de soutenir le gouvernement lorsqu’il tente d’introduire le bon ensemble de réglementations », a déclaré Monark Modi, fondateur et PDG de Bitex à Financial Express Online.

Lancé en 2018, Bitex est entré sur le marché indien en novembre 2020 en proposant une plate-forme mobile et Web pour investir et échanger des actifs numériques avec un moteur de correspondance pouvant gérer jusqu’à 1 million de transactions par seconde. La bourse fournit des outils graphiques, des carnets de commandes et des options de négociation, ainsi qu’une plate-forme de produits dérivés qui propose des contrats de négociation à terme trimestriels et des opérations sur marge. Actuellement, Bitex propose six cryptos dont Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, XRP à ses investisseurs et est en train d’en ajouter d’autres.

Le rapport de déclaration d’investissement peut être soumis à des fins fiscales par des investisseurs individuels ainsi que par des entreprises et peut être utilisé pour préparer des états financiers comme stipulé par le gouvernement. «L’Inde a connu une croissance phénoménale des volumes de trading de crypto-monnaie ainsi que de la taille de la communauté participant à cette classe d’investissement alternative. Bitex vise à atteindre 20 millions de dollars de volume de négociation quotidien d’ici le quatrième trimestre 2021 et 2 utilisateurs de smartphones lakh sur le marché indien de la cryptographie », a ajouté Modi. Actuellement, le volume quotidien des échanges est d’environ 2,5 millions de dollars avec 35 000 utilisateurs en Inde sur Bitex.

Le gouvernement avait également déclaré le mois dernier que les gains provenant du commerce et des services de crypto-monnaie par les échanges cryptographiques seraient susceptibles d’être imposables. “Indépendamment de la nature de l’entreprise, le revenu total pour l’impôt doit inclure tous les revenus de quelque source que ce soit dérivés … les gains résultant du transfert de crypto-monnaies / actifs sont soumis à l’impôt sous un chef de revenu”, Ministre d’État du ministère des Finances Anurag Singh Thakur avait dit dans une réponse écrite à une question dans le Rajya Sabha. De même, «la fourniture de tout service, s’il n’est pas spécifiquement exonéré, est taxable sous la TPS et aucun service lié à l’échange de crypto-monnaie n’a été exonéré.»

