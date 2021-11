Crypto Exchange Bitmart en pourparlers pour lever 20 millions de dollars à une valorisation de 300 millions de dollars: rapport

L’échange de crypto Bitmart est en pourparlers pour lever environ 20 millions de dollars à une valorisation de 300 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement mené par un bailleur de fonds de Spotify et Airbnb.

La société de capital-investissement basée à New York Alexander Capital Ventures est en pourparlers avec BitMart pour diriger le cycle de financement de la série B, selon des personnes proches du dossier, a rapporté mardi Tech Crunch. BitMart, qui a un volume de transactions sur 24 heures de plus de 1,5 milliard de dollars. selon CoinGecko, a levé un total de 10 millions de dollars lors des cycles de financement précédents. L’échange est enregistré aux îles Caïmans et possède des bureaux à New York, Singapour, Séoul et Hong Kong. Fin septembre, il a annoncé qu’il supprimerait tous les comptes d’utilisateurs enregistrés en Chine continentale d’ici le 30 novembre, après quoi il cesserait de fournir des services à tous les utilisateurs là-bas. BitMart n’a pas répondu à la demande de commentaires de CoinDesk.

