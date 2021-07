Crypto Exchange Bullish prévoit de devenir public via SPAC évalué à 9 milliards de dollars

Comparer

La bourse de crypto-monnaie Bullish a annoncé qu’elle prévoyait d’entrer en bourse à la Bourse de New York via une fusion avec Far Peak Acquisition Corp, une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), dans le cadre d’un accord de 9 milliards de dollars.

Bullish, une société de logiciels de blockchain Block.one, prévoit d’établir un échange de crypto-monnaie réglementé plus tard cette année pour permettre aux investisseurs institutionnels et de détail de générer des rendements pour leurs crypto-monnaies.

Grâce à l’accord de fusion, Bullish s’attend à obtenir un chiffre d’affaires estimé à 600 millions de dollars de Far Peak et 300 millions de dollars supplémentaires grâce à des investissements privés dans des actions publiques (PIPE). Les principaux investisseurs participant au PIPE incluent la société de cryptographie de Mike Novogratz, Galaxy Digital et BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde.

La combinaison de Bullish avec Far Peak aurait une valeur nette pro forma d’environ 9 milliards de dollars.

“L’entrée de Bullish sur les marchés publics permet à nos clients de participer à Bullish tout en conservant une participation dans notre entreprise, sans aucune des incertitudes réglementaires ou des limitations juridictionnelles d’une émission de jetons de partage des bénéfices”, Brendan Blumer, PDG de Block .one et le nouveau président de Bullish.

Bullish a débuté en mai de cette année en tant que filiale de la société de logiciels blockchain Block.one avec le soutien d’investisseurs bien connus, dont l’éminent capital-risqueur Peter Theil.

Pendant ce temps, les sociétés de Thiel, Founders Fund et Thiel Capital, ont également participé à la collecte de fonds de Bullish en mai. Parmi les autres investisseurs qui ont participé à la collecte de fonds haussière figurent le gestionnaire de fonds spéculatifs américain Louis Bacon, le gestionnaire de fonds spéculatifs britannique Alan Howard, le groupe d’investissement Apeiron de l’investisseur allemand Christian Angermayer, la banque japonaise Nomura et Galaxy Digital. L’accord de fusion devrait être conclu plus tard cette année.

Far Peak est une société SPAC dont l’objectif est de rapprocher le public des principales technologies financières et sociétés financières. Le président-directeur général de Far Peak, Thomas Farley, qui était auparavant président de la Bourse de New York, deviendra le PDG de Bullish.

Le leadership de Farley dans l’échange de crypto est important compte tenu de son expérience avec les régulateurs financiers depuis son passage à la Bourse de New York. Le développement survient lorsque des réglementations supplémentaires sont probables, car les régulateurs du monde entier surveillent de près le secteur des crypto-monnaies.

Pourquoi les sociétés de cryptographie préfèrent-elles les fusions SPAC ?

Les fusions SPAC sont de plus en plus courantes pour que les sociétés de crypto-monnaie deviennent publiques avec des bourses comme eToro et la société de fintech de prêt SoFi fusionnant avec des sociétés d’acquisition spécialisées pour devenir publiques.

La semaine dernière, le 9 juin, la société de cryptographie Circle a annoncé son intention de devenir publique grâce à un accord de fusion avec Concord Acquisition Corp, une société SPAC.

Il y a des raisons pour lesquelles la plupart des entreprises, telles que les entreprises de cryptographie, choisissent de participer à des transactions SPAC plutôt que d’entrer en bourse avec une offre publique initiale traditionnelle ou de faire des investissements en capital-investissement.

Premièrement, les entreprises publiques se négocient à des multiples plus élevés que les entreprises privées ; par conséquent, les SAVS offrent une opportunité pour une évaluation plus élevée. La deuxième raison est que, tandis que les propriétaires d’entreprise perdent un certain contrôle en acquérant du capital-investissement, la SPAC leur permet de conserver une participation importante dans l’entreprise.

En plus de cela, les SAVS offrent une sécurité de liquidité grâce au capital levé lors de l’offre publique initiale (IPO). Les SPAC sont généralement achevés en seulement 2 à 3 mois, ce qui est plus rapide que les approches traditionnelles, contrairement aux introductions en bourse traditionnelles qui peuvent prendre jusqu’à 2 à 3 ans.

De plus, les introductions en bourse traditionnelles sont souvent coûteuses à exécuter, tandis que les SAVS paient généralement la majorité des coûts, ce qui permet à l’entreprise d’économiser beaucoup d’argent. Enfin, les transactions SPAC sont conclues à l’avance et les deux parties s’entendent sur leurs valorisations plutôt que de se lancer lorsque la fenêtre est ouverte.

Source de l’image : Shutterstock