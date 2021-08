Crypto Exchange Bybit s’associe à la principale organisation d’eSports NAVI ⋆ Crypto new media

La populaire plate-forme de trading crypto, Bybit, a révélé qu’elle avait conclu un partenariat pluriannuel avec l’organisation ukrainienne d’esports Natus Vincere (NAVI).

Bybit collabore avec NAVI

Selon un communiqué de presse partagé avec CryptoPotato mercredi, le nouveau partenariat marque l’entrée de Bybit dans l’espace esports et ouvrira diverses opportunités pour les deux parties.

Les deux industries ont progressivement révolutionné les systèmes financiers et sportifs traditionnels, en introduisant des technologies révolutionnaires, affirme le communiqué.

Dans le cadre de l’accord, les partenaires collaboreront pour exécuter plusieurs campagnes, notamment caritatives et anti-haine/anti-intimidation. Séparément, le logo de Bybit apparaîtra sur les maillots de NAVI.

S’exprimant sur le développement, le PDG et co-fondateur de Bybit, Ben Zhou a déclaré :

« La pandémie de COVID-19 a changé de nombreuses conventions établies dans un certain nombre d’expériences humaines. Le sport et la finance ont tous deux été témoins du rythme exponentiel de la généralisation de deux nouveaux entrants – l’esport et la crypto-monnaie… En tant que l’une des start-up à la croissance la plus rapide conçue pour les amateurs de crypto, nous sommes ravis de signer avec NAVI et sommes impatients de libérer la synergie naturelle entre la communauté crypto et les athlètes et créateurs d’esports.

En haut de la liste ?

Le partenariat place Bybit sur la liste des autres grandes marques soutenant l’esport via un partenariat avec NAVI, notamment Puma, AndaSeat, Monster Energy et bien d’autres.

Bénéficiant de plus de 2,5 millions d’utilisateurs, Bybit s’est fait un nom dans l’industrie de la cryptographie et est sur le point d’étendre sa portée en s’aventurant dans l’espace esports.

Le directeur du marketing de NAVI, Alexander Pavlenko, a également déclaré :

«Je crois que cela devait arriver. La crypto-monnaie et les esports ont beaucoup en commun : ils sont nouveaux, en croissance rapide et intéressants à surveiller et à apprendre. Nous nous efforcerons de montrer aux fans d’esports la valeur réelle de la communication numérique par la plate-forme de crypto-monnaie Bybit et notre équipe. De plus, nous voulons représenter le monde de l’esport auprès des passionnés de crypto-monnaie comme point d’intérêt. Nous espérons apporter de nouveaux projets innovants et engageants pour faire de l’esport un meilleur endroit pour jouer ensemble.

NAVI est actuellement l’une des plus grandes équipes d’esports au monde avec une énorme base de 18,4 millions de fans. Ainsi, grâce à l’accord, Bybit et la crypto-monnaie en général auront une visibilité accrue parmi l’une des démographies à la croissance la plus rapide dans le sport et les jeux et NAVI profitera des opportunités illimitées que l’industrie de la crypto a à offrir.

