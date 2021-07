Crypto Exchange FTX clôture un financement de 900 millions de dollars de série B pour poursuivre sa croissance »CryptoNinjas ⋆ Crypto new media

FTX, l’opérateur populaire de l’échange de crypto-monnaie FTX.com. a annoncé aujourd’hui la clôture d’une collecte de fonds de série B de 900 millions de dollars, valorisant la société à 18 milliards de dollars. Le nouveau tour de financement vise à étendre la présence mondiale de FTX, à accélérer la croissance et représente l’une des augmentations les plus importantes pour une société de cryptographie.

Plus de 60 investisseurs ont participé à la série B de 900 millions de dollars, dont Paradigm, Sequoia Capital, Thoma Bravo, SoftBank, Ribbit Capital, Insight Partners, Third Point, Lightspeed Venture Partners, Altimeter, BOND, NEA, Coinbase Ventures, Willoughby Capital, 40North, Senator Investment Group, Sino Global Capital, Multicoin, la famille Paul Tudor Jones, Izzy Englander, Alan Howard, VanEck, Hudson River Trading et Circle.

Depuis son lancement en mai 2019, FTX a connu une croissance énorme. Les revenus de la société ont été multipliés par plus de dix cette année et 75 fois depuis la clôture de son tour de table de série A à la mi-2020.

Avec plus d’un million d’utilisateurs et un volume de transactions quotidien de plus de 10 milliards de dollars en moyenne ; FTX est devenu l’un des principaux échanges cryptographiques au monde. La plate-forme dessert l’ensemble de la chaîne des participants au trading de crypto-monnaie ; des investisseurs de détail et crypto-natifs aux day traders sophistiqués, aux family offices et aux traders institutionnels expérimentés.

Cette série B permettra à FTX d’étendre davantage ses offres de produits et sa base d’utilisateurs. La société tirera parti des fonds pour améliorer encore ses offres et réaliser des investissements stratégiques conçus pour développer l’entreprise. FTX cherchera également à étendre davantage son réseau de partenariats pour ses lignes d’activité FTX Pay, FTX Liquidity et FTX NFT. Le processus d’investissement a été dirigé par la propre équipe d’entreprises de la société, avec l’aide de Paradigm, Ribbit et BTIG.