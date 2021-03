Crypto Exchange FTX envisage un accord de droits de dénomination avec Miami Heat ⋆ Crypto new media

La bourse d’échange de crypto-monnaie basée à Hong Kong, FTX, envisage d’acquérir les droits de dénomination de l’arène domestique de Miami Heat.

Selon le rapport publié par le Miami Herald vendredi, la plateforme d’échange de produits dérivés est sur le point de signer un accord avec le comté de Miami-Dade.

FTX se déplace pour sponsoriser Miami Heat

Le rapport indique que plusieurs activités signalent la conclusion de l’accord en tant qu’entité inconnue enregistrée ftxarena.com en tant que nom de domaine au cours de la semaine dernière. Des poignées de médias sociaux ont également été créées pour refléter le changement. American Airlines sponsorise actuellement les trois fois champions.

Le passage de FTX dans l’arène sportive témoigne de l’adoption croissante des crypto-monnaies dans le monde du sport.

Des équipes voisines comme Mark Cuban Dallas Mavericks et les Sacramento Kings utilisent déjà Bitcoin comme option de paiement pour les fans. Les Mavs de Mark Cuban sont allés plus loin en adoptant le projet de cryptographie de célébrités Dogecoin sur une liste croissante d’actifs numériques acceptés par la franchise.

La National Basketball Association (NBA) n’est pas étrangère à la cryptographie elle-même. Ses partenariats de 2019 avec Top Shot et Dapper Labs ont vu les jetons non fongibles (NFT) devenir une source de revenus majeure pour le secteur du sport axé sur les fans.

Les NFT, qui permettent la tokenisation de presque tout, ont explosé sous les projecteurs. Le NBA Top Shot, profitant de la manie croissante de la NFT, a enregistré des ventes dans les millions de ses moments vidéo dans le jeu. Un point culminant du slam-dunk de LeBron James mis en commun dans la somme exorbitante de 200000 $.

FTX ne devrait pas souffrir de hoquet car le maire de Miami, Francis Suarez, est un passionné de crypto bien connu.

La crypto gagne du terrain dans le sport

La pandémie obligeant de nombreuses entreprises à rester à l’intérieur et à prendre leurs distances sur le plan social, de nombreuses entreprises ont fait faillite. Ceux qui ont trouvé un moyen d’intégrer les actifs numériques dans leurs modèles commerciaux ont continué à prospérer.

Pour garder ses fans à cœur, les géants italiens de l’AC Milan, signé un accord avec la société de blockchain fintech Chiliz pour créer des jetons de fans. Le jeton numérique nommé $ ACM permettra à ses 500 millions de fans de participer à des activités liées au club comme le vote sur les décisions du club, les récompenses et expériences VIP, les promotions exclusives du club et des sponsors et d’autres privilèges.

Lors du lancement, les fans pourront voter sur la devise d’un club pour inspirer leurs joueurs de la première équipe pour la saison 2020/2021. Les fans devront se séparer de 6,88 $ pour obtenir leur propre jeton numérique $ ACM.

L’annonce des Rossoneri l’a vu rejoindre une foule d’équipes de football d’élite qui utilisent des jetons numériques pour rester connecté à leur base de fans. Certains d’entre eux sont le FC Barcelone, le Paris Saint Germain (PSG), l’AS Roma, l’Atletico de Madrid, le Galatasaray et le Trabzonspor ont également rejoint le train en marche des jetons numériques.

Outre les clubs de football, des organisations de sport comme Team Heretics, NAVI, OG et Alliance s’appuient sur les jetons numériques pour que leurs fans puissent contribuer à la croissance continue de l’entreprise.

Ultimate Fighting Championship (UFC) prévoit également d’introduire des jetons numériques dans les mois à venir.