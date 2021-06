FTX

Crypto Exchange FTX rejoint la tendance NFT et lance le marché des jetons non fongibles

L’échange cryptographique populaire FTX se diversifie dans la scène des jetons non fongibles (NFT) avec le déploiement du marché FTX NFT.

FTX présente des NFT uniques

Le marché FTX NFT propose des actifs tokenisés uniques sur lesquels les clients peuvent enchérir. Certains des NFT sont liés à des objets du monde réel et sont « échangeables » contre leurs équivalents physiques.

Par exemple, l’un des jetons NFT appelé “SBF Lunch” est échangeable contre un déjeuner en personne ou une conversation Zoom de 30 minutes avec le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. Actuellement, le prix le plus élevé pour ce TVN est de 110 000 $, la date limite des enchères étant fixée au 17 juin.

Parmi les autres NFT notables sur le marché, citons les casquettes, les sweats à capuche, les t-shirts et les chaussettes de marque FTX et FTX.US, ainsi que d’autres NFT répertoriés par des tiers.

La plate-forme NFT de la bourse fonctionne à la fois sur Ethereum et sur la blockchain Solana. Alors qu’Ethereum est la blockchain de choix pour la plupart des marchés NFT, Solana a récemment rejoint la fête.

FTX a créé un marché NFT autonome appelé FTX US, qui est distinct du marché mondial FTX.

Les NFT sont des actifs uniques qui peuvent être achetés et vendus comme la plupart des actifs, mais ils n’ont aucune forme tangible ou propre. Les jetons eux-mêmes sont une forme de certificats authentifiant la propriété des actifs virtuels. Les NFT ont généré beaucoup de buzz plus tôt cette année, suite à la vente de certains jetons massifs, y compris le Beeple Artwork largement rapporté, qui s’est vendu pour 69,3 millions de dollars chez Christie’s Auction. Au moment de l’achat, le NFT de Beeple était considéré comme la vente NFT la plus chère à ce jour et la troisième plus grande vente d’œuvres d’art dans le monde.

Les échanges cryptographiques déploient les plates-formes NFT

FTX n’est pas le seul échange à essayer de profiter de l’engouement pour le NFT. Plusieurs échanges cryptographiques ont lancé ou manifesté leur intérêt à établir leurs NFT ces derniers temps.

Gemini, l’échange crypto fondé par les jumeaux Winklevoss, possède le très populaire marché NFT Nifty Gateway, qu’ils ont acquis en 2019. Binance est un autre échange entrant dans le secteur NFT. Binance prévoit de déployer sa plateforme NFT en juin. La bourse a récemment dévoilé son initiative de développement commercial pour intégrer « 100 Créateurs » à sa prochaine plate-forme NFT. WazirX, le principal échange indien de crypto-monnaies, prévoit également de lancer bientôt sa place de marché NFT. Dans le même temps, la plate-forme commerciale sud-coréenne Korbit a sauté dans le train.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.