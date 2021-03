Crypto Exchange FTX veut acquérir des droits de dénomination exclusifs pour le siège de Miami Heat de la NBA ⋆ Crypto new media

L’échange de dérivés cryptographiques FTX serait sur le point d’acquérir les droits de dénomination exclusifs du domicile de la National Basketball Association (NBA) Miami Heat.

Un rapport du Miami Herald cite des sources proches du fait que la société dirigée par le milliardaire de la blockchain Sam Bankman-Fried finalise un accord de parrainage avec le comté de Miami-Dade en Floride, propriétaire de l’arène du Miami Heat.

Si la négociation aboutit, FTX remplacera American Airlines en tant que sponsor nom du stade.

«Le comté de Miami-Dade se rapproche de la signature d’une société de crypto-monnaie pour remplacer American Airlines en tant que sponsor des droits de dénomination de l’arène du centre-ville de Miami Heat, selon plusieurs sources – un accord qui offrirait à la NBA son premier lieu lié au Bitcoin et à d’autres. monnaies électroniques. »

Le rapport ajoute que l’enregistrement du domaine Web ftxarena.com et de la poignée de médias sociaux FTXarena suggère que FTX se prépare maintenant à la transition.

Cette décision fera de FTX le premier échange cryptographique à sponsoriser un grand site sportif professionnel. Les efforts de FTX pour gagner en visibilité dans le monde du sport s’inscrivent dans un contexte de popularité croissante des crypto-monnaies et des jetons non fongibles (NFT) parmi les amateurs de sport, qui peuvent désormais acheter des billets de jeu et des marchandises à l’aide d’actifs numériques.

En outre, la NBA serait en train de former un groupe consultatif qui explorera comment la ligue peut utiliser la blockchain, la technologie qui sous-tend les crypto-monnaies et les NFT.

Image en vedette: Shutterstock / dies-irae