Crypto Exchange Gemini Trust recherche une valorisation de 7 milliards de dollars dans un cycle de financement de 400 millions de dollars: rapport

L’échange de crypto Gemini Trust lève 400 millions de dollars dans un nouveau cycle de financement qui porterait sa valorisation à 7 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg, citant des personnes proches du dossier.

Le tour n’a pas encore été finalisé et pourrait changer, a rapporté Bloomberg jeudi. Gemini, qui a été co-fondé par Cameron et Tyler Winklevoss, n’a pas pu être joint pour commenter au moment de la publication. Plusieurs entreprises de crypto profitent du marché actuel conditions pour lever des fonds, y compris ConsenSys et OpenSea.ConsenSys prévoit une expansion massive après avoir levé 200 millions de dollars à une valorisation de 3,2 milliards de dollars, a annoncé hier la société. Bitcoin a atteint un nouveau prix record de plus de 68 000 dollars il y a à peine 10 jours, Un quart des gestionnaires de fonds mondiaux s’attendent à ce que le bitcoin atteigne plus de 75 000 $ en 12 mois, selon une enquête de novembre de Bank of America.

