Crypto Exchange Kraken ne parvient pas à répertorier SHIB, malgré la promesse

Cependant, depuis mercredi, SHIB n’est toujours pas disponible pour acheter et vendre sur Kraken et dans un tweet de suivi, l’échange a écrit que bien qu’ils aient entendu les partisans de SHIB « fort et clair », il y a « plus de travail » pour eux à faire au fur et à mesure qu’ils avancent dans le processus d’examen de leur inscription. Kraken n’a pas précisé quand ou s’il inscrirait SHIB.

Share