Crypto Exchange Kraken va répertorier Shiba Inu, remplissant la promesse Twitter du 1er novembre alors que la fortune de SHIB tombe

L’échange de crypto-monnaie Kraken soutiendra le populaire memecoin basé sur Ethereum Shiba Inu (SHIB), qui devrait commencer à être négocié demain, a déclaré la société dans un article de blog sur son site Web lundi.

L’annonce intervient moins d’un mois après que Kraken n’a pas tenu sa promesse d’inscrire SHIB après que son chef de produit de plate-forme de cryptographie, Brian Hoffman, a lancé un défi « J’aime » sur Twitter. Suite à un tollé parmi les partisans du SHIB, la société a déclaré qu’il y avait « plus de travail » à faire alors qu’elle progressait dans son processus d’examen de la liste des jetons. Kraken a déclaré lundi que le dépôt minimum requis est de 373 000 SHIB, et que la pièce sera échangeable contre l’USD et l’EUR, avec un minimum de 50 000 SHIB. La marge SHIB et les transactions à terme ne seront pas disponibles pour les investisseurs, a indiqué la bourse. SHIB a bondi de plus de 16% à un moment donné lundi alors que le marché plus large des crypto-monnaies a continué de se redresser après la vente de vendredi.