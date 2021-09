Crypto Exchange signe un accord de 0 million avec les Philadelphia 76ers de la NBA

Crypto (CRO)

Crypto Exchange signe un accord de 400 millions de dollars avec les Philadelphia 76ers de la NBA

AnTy23 septembre 2021

Crypto.com est le dernier échange de crypto-monnaie qui a signé une équipe sportive.

Cette semaine, la plateforme de crypto trading a annoncé qu’elle avait conclu un accord de six ans d’une valeur de plus de 400 millions de dollars avec les Philadelphia 76ers. Dans le cadre de cet accord, Crypto.com fera apparaître un patch sur les maillots de l’équipe.

Les deux entités collaboreront également sur des jetons non fongibles (NFT), qui seront disponibles pour les fans à l’achat en novembre via l’opérateur crypto basé à Hong Kong.

Le premier accord de Crypto.com dans la NBA vaut environ 10 millions de dollars par an, selon le Philadelphia Business Journal.

“Nous recherchions la prochaine grande chose”, a déclaré Chris Heck, président des opérations commerciales des Sixers.

«Nous nous sommes impliqués dans l’espace crypto, et beaucoup d’entre nous se sont impliqués dans l’espace crypto. Il y a quelques années, je ne savais pas ce qu’était un NFT. Maintenant, je pense que ce sera un élément majeur de notre relation avec nos fans. »

Fondée en 2016, la plateforme compte plus de 10 millions de clients. Il a lancé sa carte Visa Crypto.com et a récemment annoncé la plate-forme NFT pour la collecte et l’échange de NFT.

Outre les Philadelphia 76ers, Crypto.com a récemment signé un accord de trois ans avec le Paris Saint-Germain d’une valeur comprise entre 29,5 millions et 35,4 millions de dollars.

La société a en outre conclu un partenariat pluriannuel avec la Serie A en août. Avant cela, en juillet, il a signé un accord de marque de 175 millions de dollars sur 10 ans avec l’UFC et, en juin, a annoncé un partenariat mondial de 100 millions de dollars sur cinq ans avec la Formule 1.

En mars de cette année, Crypto.com a également signé un contrat de commandite d’un an avec les Canadiens de Montréal de la LNH.

