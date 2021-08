Crypto Exchange signe un accord pluriannuel avec l’AC Milan pour faire connaître son logo. ⋆ Crypto nouveaux médias

L’échange crypto BitMEX s’est associé au célèbre club de football européen AC Milan pour annoncer son logo sur les manches des kits de match officiels du club. La durée de l’accord n’a pas été précisée, mais il durera plusieurs années, a déclaré BitMEX. Selon l’annonce, le logo figurera sur les manches des équipes masculine et féminine et de son équipe eSports AQM.

“BitMEX cherche à accroître la notoriété de la marque et à accroître la compréhension de la cryptographie.”

Le PDG de BitMEX, Alexander Höptner, a déclaré: “Notre partenariat avec l’AC Milan marque le début d’un nouveau chapitre extrêmement excitant pour BitMEX alors que nous cherchons à accroître la notoriété de la marque et à mieux comprendre la crypto.” BitMEX suit les traces de plusieurs partenariats majeurs de crypto-sports ces dernières semaines. Comme indiqué précédemment, FTX a fait une folie des dépenses, renommant la Miami Heat Arena en FTX Arena, renommant une équipe professionnelle de sports électroniques de TSM en TSM FTX et signant un contrat de sept ans avec Riot Games pour sponsoriser la League of Legends. Série de championnat.

Les entreprises de cryptographie continuent de s’associer avec des équipes sportives.

Plus tôt cette année, Crypto.com a conclu un accord avec l’Ultimate Fighting Championship (UFC), la principale organisation mondiale d’arts martiaux mixtes, devenant ainsi son « tout premier partenaire mondial officiel de kits de combat ». La nouvelle signifie que Crypto.com aura désormais son logo placé sur les vêtements UFC portés par les athlètes lors des compétitions, ainsi que sur les vêtements portés par leurs hommes ou femmes de coin. Le fabricant de vêtements Venum est également le partenaire existant de l’UFC et a également son logo sur les kits des combattants. Crypto.com visait à acquérir une visibilité significative compte tenu de la base mondiale de fans de l’UFC de plus de 625 millions de personnes et de plus de 150 millions de followers sur les réseaux sociaux.