Crypto Exchanges Kraken, Bitfinex et KuCoin explorant l’Inde pour l’entrée: rapport

Après l’échange de crypto-monnaie, Binance, Kraken, basé aux États-Unis, Bitfinex, basé à Hong Kong, et son rival KuCoin explorent activement des moyens de s’installer en Inde, a rapporté ., citant des personnes proches du dossier.

Malgré l’incertitude entourant la position réglementaire du pays sur la cryptographie, l’Inde aurait 15 millions d’investisseurs en cryptographie en Inde, détenant plus de 100 milliards de roupies (1,37 milliard de dollars).

Binance a acquis la startup indienne de crypto Wazirx en 2019, et Coinbase a également annoncé son intention de créer un back-office en Inde. Maintenant, ces échanges cryptographiques cherchent à entrer dans une jeune nation de 1,35 milliard d’habitants.

“Ces entreprises ont déjà entamé des discussions pour mieux comprendre le marché indien et les points d’entrée”, a déclaré une source directement impliquée.

Alors qu’un échange a déjà commencé sa diligence raisonnable pour une entreprise indienne qu’il envisageait d’acquérir, les autres étaient encore dans leur état initial et évaluaient leurs options. Le fondateur de la banque numérique Cashaa, Kumar Gaurav, a déclaré :

« Le marché indien est énorme, et il commence seulement à se développer ; s’il y avait maintenant plus de certitude politique, les consommateurs indiens auraient eu l’embarras du choix en termes d’échanges parce que tout le monde veut être ici.

