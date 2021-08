Crypto Expert: les actifs numériques fourniront des devises Fiat

Bitcoin (BTC / USD) a dépassé les 50 000 $ lundi pour la première fois en trois mois et se situe à 47 377,45 $ au moment de la publication après une période de sentiment très optimiste. Les moyennes mobiles de la principale crypto-monnaie donnent des signaux d’achat forts.

Il y a des signes que les commerçants au comptant ont conduit le rallye, visible par des taux de financement relativement bas sur le marché à terme du bitcoin selon Alexandra Clark, commerçante chez le courtier d’actifs numériques basé au Royaume-Uni GlobalBlock, qui a fait la prédiction suivante :

« Bien qu’il existe encore des incertitudes pour le bitcoin à court terme, son avenir à long terme est clair, les professionnels et les universitaires affirmant que le bitcoin, et les actifs numériques en général, remplaceront les monnaies fiduciaires pour les cinq à dix prochaines années. De nombreuses institutions ont déjà du mal à adopter la technologie de la blockchain et de la crypto-monnaie dans le but de conserver un avantage concurrentiel.