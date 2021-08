Crypto Finance Group, InCore Bank et Inacta Select Tezos

Crypto Finance Group, InCore Bank et Inacta ont sélectionné Tezos (XTZ / USD) comme partenaire pour des produits numériques en chaîne nouveaux et compatibles, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Inacta, Crypto Finance et InCore Bank ont ​​utilisé la norme Tezos FA2 pour développer une nouvelle norme de tokenisation des actifs. En outre, InCore Bank lance des services de négociation, de participation et de stockage de niveau institutionnel pour la crypto-monnaie.

Permettre aux contrats intelligents de soutenir les marchés financiers

En tant que réseau de preuve de participation blockchain open source, Tezos garantit vitesse, sécurité et fiabilité pour les derniers produits de services financiers. La norme de jeton DAR-1 basée sur la blockchain permet aux contrats intelligents de soutenir les marchés financiers en fournissant toutes les fonctions nécessaires, allant de la gouvernance des actifs aux réglementations anti-blanchiment. Le lancement de la norme de jeton DAR-1 a été activé par InCore Bank et Crypto Finance, tandis que la norme elle-même a été développée par Inacta.

Stijn Vander Straeten, PDG de l’infrastructure de stockage chez Crypto Finance Group, a déclaré :

«Ce travail de Crypto Finance, InCore Bank et Inacta est un exemple tangible de la façon dont FA2 chez Tezos étend considérablement le potentiel de tokenisation. Le lancement de ces cas d’utilisation Tezos pour le secteur financier fait aujourd’hui des produits financiers en chaîne innovants et compatibles une réalité.

Conduire la nouvelle norme pour la tokenisation des actifs

La gouvernance en chaîne de Tezos permet des mises à niveau sans diviser ni perturber le réseau, ce qui est une autre raison pour laquelle il a été sélectionné pour promouvoir la nouvelle norme de tokenisation des actifs. Les prestataires de services financiers trouvent cela extrêmement attrayant car ils peuvent mettre en œuvre et proposer des paris directement aux clients, ainsi que toute autre innovation future.

Attraction de clients institutionnels avec participation intégrée

InCore Bank débloquera de nouveaux produits de génération de rendement pour les clients institutionnels en tant que première banque B2B suisse à lancer des services de participation pour le réseau Tezos. Le jalonnement permet aux clients de participer à la gouvernance du réseau et de gagner des récompenses générées par le réseau, un peu comme le minage de Bitcoin. Les clients reçoivent des mises à jour régulières sur les récompenses de pari sous la forme de relevés bancaires.

Des projets courageux pour l’avenir

Inacta et InCore Bank lanceront une série d’émissions sur Tezos avec d’autres participants de l’écosystème. La banque et Crypto Finance discutent de la possibilité de fournir des services technologiques pour un stockage d’actifs numériques sécurisé et conforme et pour soutenir le commerce et l’engagement de Tezos.

