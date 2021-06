Crypto Finance Mozart : où acheter des pièces MELODY et des jetons VIOLA

Mozart Finance (MELODY) est l’un des plus grands gagnants d’aujourd’hui dans le secteur des crypto-monnaies, augmentant de 60% en 24 heures. Depuis que le « projet le plus élégant sur Binance Smart Chain » a lancé son nouveau jeton de culture de rendement, VIOLA, et réalisé un audit de bot, sa valeur a augmenté.

Cet article explique en quoi consiste le projet Mozart Finance, son fonctionnement et répertorie les deux meilleurs endroits pour acheter des pièces MELODY au Royaume-Uni et ailleurs.

Où acheter des pièces MELODY et gagner VIOLA en ligne

Si vous souhaitez investir dans Mozart Finance, vous devez d’abord acheter la crypto MELODY. Vous pouvez ensuite parier vos pièces via la plateforme Mozart pour gagner des pièces VIOLA. Enfin, vous pouvez ajouter des liquidités pour VIOLA. C’est ce qu’on appelle l’agriculture de rendement.

Alors que de nombreux investisseurs en crypto-monnaie achètent leurs altcoins via un échange, nous pensons que le meilleur endroit pour acheter des jetons Mozart Finance est un courtier en crypto-monnaie fiable. Ce sont des plateformes réglementées avec des frais peu élevés qui vous permettent de créer un portefeuille d’investissement diversifié rapidement et facilement. Voici nos deux meilleurs choix :

Qu’est-ce que Mozart Finance ?

Il s’agit d’un projet de crypto-monnaie qui se concentre sur l’agriculture de rendement et les NFT musicaux (objets de collection numériques). La plate-forme intègre également de nombreuses autres applications importantes de la finance décentralisée, telles que les paris, les loteries, le MMA, etc.

La plate-forme vise à permettre aux investisseurs de se frayer un chemin dans l’espace DeFi, et l’ajout récent du jeton VIOLA est la clé de cet écosystème symbolique. VIOLA fournit un mécanisme brûlant pour MELODY et un pouvoir de gouvernance pour l’ensemble du réseau financier de Mozart.

Dois-je acheter des tokens Mozart Finance ?

Si vous souhaitez profiter des revenus agricoles des plates-formes, vous impliquer dans des NFT musicaux ou simplement spéculer sur le prix de la pièce MELODY, cela pourrait être un bon achat. Beaucoup pensent que le projet a beaucoup de place pour grandir et ne fait que commencer.

Cependant, avant d’investir ou de commencer à jouer, assurez-vous toujours de faire preuve de diligence raisonnable sur le projet et d’éviter de prendre des décisions hâtives et émotionnelles. Les projets altcoin à un stade précoce comportent généralement un risque élevé, alors assurez-vous d’en être conscient.

Prédiction de prix MELODY

Nous ne sommes actuellement pas en mesure de fournir une prévision de prix de Mozart Finance car il s’agit d’un projet à un stade précoce et les fondamentaux restent flous. Avec plus de temps, nous aurons une meilleure idée des inconnues, des variables, du sentiment du marché et des indicateurs techniques qui peuvent brosser un tableau (ou chanter une chanson) plus clairement.

Étant donné que la communauté a déjà brûlé plus d’un milliard de pièces MELODY, nous nous attendons à une augmentation des prix à court terme.

Prévision de prix VIOLA

C’est exactement la même situation qu’avec notre projection de prix MELODY.

Les réseaux sociaux réagissent à $ MELODY et $ VIOLA

📣Nous sommes le token tendance n°1 sur @CoinMarketCap

Allez grand ou rentrez chez vous ! 🥳🥳https : //t.co/RjYhJD0Nx4#hodlmelody #hodlviola $ Melody $ Viola #BSC #BNB #Binance #crypto #DeFi #YieldFarming pic.twitter.com/7e94yTlWlz – Mozart Finance (@MozartFinance) 23 juin 2021

Heureux de voir $ MELODY @MozartFinance tendance au n ° 1 sur #CMC, attrapez tôt le cerf-volant pour voler haut 🪁 Recherchez $ VIOLA & $ MELODY sur #DEXTOOLS & #GECKO et rendez-les tendance https://t.co/QpzHqwSTa2 – Amanda OO💜 (@ Hisfavour83) 23 juin 2021

1 100 000 des 47 000 000 Tokens de $ MELODY ont été brûlés… 1,50 % de l’offre totale… Cela signifie une augmentation de la valeur dans le futur! Merci $ VIOLA @ MozartFinance #bsc #BinanceSmartChain – Devenez riche Melody🎼🎵🎶🎸🎻 (@getrichmelody) 22 juin 2021

