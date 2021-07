Crypto Firm Fire Blocks recueille plus de 300 millions de dollars de nouveaux fonds Crypto new media

Le fournisseur de monnaie numérique Fire Blocks – une startup basée à New York – a réussi à lever plus de 300 millions de dollars de nouveaux fonds, portant ainsi sa valorisation globale au-delà de la barre des 2 milliards de dollars en un peu moins de six mois.

Fire Blocks met la main sur beaucoup d’argent

Fire Blocks est apparu il y a environ trois ans en 2018. En février dernier, la société a réussi à s’assurer environ 133 millions de dollars grâce à un cycle de financement de série C. Au cours de cette période, la valorisation globale de l’entreprise était d’environ 700 millions de dollars, ce qui est déjà impressionnant pour une entreprise qui n’existe pas depuis très longtemps, mais les choses ont vraiment repris depuis le début de 2021. À cette époque, Fire Blocks a vu son la liste des clients augmente pour inclure plus de 500 entreprises, en hausse de plus de 350 par rapport à quelques mois seulement.

En outre, l’ARR (revenu annuel récurrent) de l’entreprise a également bondi de plus de 350 %. Le PDG et co-fondateur Michael Shaulov a expliqué dans une interview qu’il pense qu’il s’agit d’un véritable tournant pour son entreprise, et il prévoit que les choses vont être beaucoup plus importantes très bientôt. Il déclare:

Nous prévoyons de terminer l’année en hausse de 500 %. Nous avons déjà ajusté trois fois nos prévisions de revenus pour 2021.

Le dernier tour de table a vu la participation d’entreprises telles que Sequoia Capital, Stripes, SVB Capital et Spark Capital. D’autres entreprises, telles que DRW VC et SBC 10X, ont également contribué financièrement à la croissance de l’entreprise. Fire Blocks a également obtenu de la pâte auprès d’institutions monétaires internationales telles que la Siam Commercial Bank et la Bank of New York Mellon.

Parmi les clients les plus récents de la société figurent des banques mondiales, des sociétés de prêt, des fonds spéculatifs, des bureaux de gré à gré et des bureaux de change numériques. Il fournit également des services à certaines des plus grandes entreprises de blockchain au monde, notamment Revolut, Block Fi, Prime Trust, Galaxy Digital, e-Toro et Genesis Trading.

Rester engagé envers ses clients

Chaoulov a commenté :

Notre plate-forme crée des portefeuilles hautement sécurisés pour les crypto-monnaies et les actifs numériques où les institutions peuvent stocker leurs fonds ou les fonds de leurs clients et obtenir une assurance de sécurité. Nous gérons toute la sécurité ou la conformité, toutes les politiques et tous les flux de travail. Fondamentalement, toutes les choses compliquées que vous devez faire en tant qu’entreprise lorsque vous souhaitez commencer à travailler avec cette nouvelle technologie, c’est donc un peu comme “Shopify pour la crypto”. L’équipe a le potentiel de créer une grande entreprise durable au service des entreprises crypto-natives, des entreprises de fintech grand public et des institutions financières traditionnelles. Leur croissance a été formidable et la qualité de leurs produits et le sentiment de leurs clients sont remarquables.

En outre, Shaulov a déclaré que son entreprise prévoyait de rester une entité indépendante, soulignant des situations récentes telles que PayPal achetant Curv et Galaxy Digital Holdings achetant Bit Go. Fire Blocks, dit-il, restera indépendant des grandes entreprises afin qu’il puisse rester attaché à ses objectifs et empêcher la douleur de « consolidation » de frapper ses clients.

