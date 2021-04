Crypto fonds au bâton .000 contre la SEC

Avec plus de 35 millions de clients, 21 milliards de dollars de revenus et 3,8 billions de dollars d’actifs gérés discrétionnaires, Fidelity Investments est l’une des plus grandes sociétés de gestion de placements au monde. Il faudra peut-être tout son poids pour briser la séquence de défaites des sponsors de crypto-fonds qui se sont opposés à la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Comme indiqué, Fidelity a déposé auprès de la SEC le 24 mars une déclaration d’enregistrement préliminaire au nom de son Wise Origin Bitcoin Trust – un fonds négocié en bourse qui suivrait la performance de Bitcoin telle que mesurée par son indice Fidelity Bitcoin. Cela fait suite à des dépôts similaires auprès de la SEC cette année de WisdomTree, CBOE / VanEck, NYDIG Asset Management, Valkyrie Digital Assets et SkyBridge Capital.

Un fonds Fidelity Bitcoin serait un événement d’une certaine importance historique. Selon Nik Bhatia, auteur du livre Layered Money: From Gold and Dollars to Bitcoin and Central Bank Digital Currency et professeur adjoint de finance et d’économie d’entreprise à l’Université de Californie du Sud, ce serait plus important qu’Elon Musk qui achète 1,5 milliard de dollars en Bitcoin. (BTC) pour la trésorerie d’entreprise de Tesla, plus importante que PayPal permettant à ses utilisateurs d’acheter, de vendre et de détenir des crypto-monnaies, et supérieure à la prochaine offre publique initiale de Coinbase.

« Cela apporterait le cachet final de légitimité à Bitcoin », a déclaré Bhatia à Cointelegraph, et cela pourrait arriver relativement bientôt. «J’imagine que [CEO] Abby Johnson et Fidelity ont déposé leur dossier, sachant qu’ils seront approuvés, et je pense maintenant que c’est probablement dans moins de 12 mois. »

Nigel Green, fondateur et PDG de deVere Group – une organisation indépendante de conseil financier – a déclaré à Cointelegraph que si la SEC approuve les plans BTC de Fidelity, cela signifierait «une autre étape majeure dans le courant dominant des crypto-monnaies. Cela incitera également, inévitablement, davantage d’investisseurs institutionnels dans la cryptoverse déjà en plein essor.

Cependant, tous ne sont pas sûrs. «Le nom Fidelity est important, mais il n’est peut-être pas assez grand pour surmonter les autres obstacles», a déclaré à Cointelegraph Georges Ugeux, maître de conférences en droit à la Columbia University Law School. Parmi ces obstacles figurent le manque de diversification des fonds cryptographiques, l’illiquidité et, au moins à court terme, le fait que l’agence n’a toujours pas de président confirmé.

Lennard Neo, responsable de la recherche chez Stack Funds – un fournisseur de fonds indiciels cryptographiques – a déclaré à Cointelegraph: «Nous avons vu de nombreux ETF rejetés par la SEC, invoquant des problèmes de manipulation et de taille du marché.» Pourtant, l’espace de la crypto-monnaie s’est considérablement développé au cours des dernières années et est devenu une nouvelle classe d’actifs émergente. «Si quelqu’un continue de frapper à la porte, elle finira par s’ouvrir.»

Il y a des raisons, cependant, pour lesquelles l’approbation des ETF Bitcoin est peu probable dans un avenir immédiat, a déclaré Michael Venuto, cofondateur et directeur des investissements de Toroso Investments, à Cointelegraph. «Le rôle de la SEC est la protection des investisseurs. L’approbation d’un ETF de Bitcoin pourrait être considérée comme une approbation qui pourrait aller à l’encontre de forces plus puissantes au sein de notre gouvernement. Il faut encore plus de clarté «aux niveaux fédéral, fiscal, fiscal et réglementaire» avant que l’agence n’approuve un fonds BTC, a-t-il déclaré.

Problèmes de concentration et de liquidité

Les régulateurs s’inquiètent, entre autres, du risque de concentration – c’est-à-dire de la possibilité de «pertes amplifiées» parce que les avoirs ne sont pas suffisamment diversifiés – un risque qui peut être particulièrement prononcé avec un fonds Bitcoin. Dans son dossier S-1, Fidelity a elle-même reconnu que:

«Contrairement à d’autres fonds qui peuvent investir dans des actifs diversifiés, la stratégie de placement de la Fiducie est concentrée sur un seul actif au sein d’une seule catégorie d’actifs. Cette concentration maximise le degré d’exposition de la Fiducie à une variété de risques de marché associés aux bitcoins et aux actifs numériques. »

Avec les fonds d’actions, la SEC ne souhaite pas qu’une seule action représente plus de 25% de la taille du panier d’un ETF, mesurée par la capitalisation boursière, a déclaré Ugeux à Cointelegraph. Bitcoin n’est pas une équité, bien sûr – c’est plus une marchandise, du moins selon la Commodity Futures Trading Commission et les récentes déclarations de hauts responsables de la SEC – mais un Fidelity BTC semblerait vraiment étirer les règles de concentration de la SEC.

Un autre problème possible est la liquidité, a ajouté Ugeux. Les sponsors d’ETF sont censés acheter et vendre en permanence les actifs sous-jacents du fonds – pour protéger le sponsor afin qu’il ne se détienne pas trop – mais là encore, un fonds Bitcoin peut être problématique car ses actifs sous-jacents ne sont pas des titres (relativement) liquides. .

Fidelity a reconnu dans son dépôt que sa capacité à vendre du Bitcoin pourrait être affectée par un volume de négociation limité, l’absence de teneur de marché ou des restrictions légales – en effet, une «autorité gouvernementale peut suspendre ou restreindre complètement le commerce de Bitcoin». Le dépôt a ajouté: «Bitcoin est un nouvel actif avec un historique commercial très limité. Par conséquent, les marchés du bitcoin peuvent être moins liquides et plus volatils que d’autres marchés pour des produits plus établis. »

Pourtant, ces problèmes pourraient être surmontés. « Il semble qu’une question se pose de savoir quand – et non si – la SEC approuvera un ETF Bitcoin », a déclaré Todd Rosenbluth, responsable de la recherche sur les ETF et les fonds communs de placement chez CFRA, dans une déclaration publique qu’il a partagée avec Cointelegraph. De plus, lorsque l’approbation est venue, il a déclaré que:

«Nous nous attendons à ce que plusieurs entreprises reçoivent le feu vert parce que le [regulatory] les préoccupations concernaient plus Bitcoin dans un ETF que tout ce qui était spécifique à une proposition individuelle. Les entreprises ayant une présence établie de l’ETF et une large distribution auraient des avantages par rapport aux autres. »

Comme indiqué, une demi-douzaine d’entreprises ont déposé cette année auprès de la SEC des États-Unis pour des ETF cryptographiques. Est-ce que l’un d’entre eux pourrait battre Fidelity au coup de poing, et si oui, aurait-il quelque chose de proche de l’impact d’un FNB Fidelity?

«Je ne pense pas que Fidelity ait un avantage à être approuvé», a déclaré Venuto à Cointelegraph. «Le seul avec un léger avantage est VanEck car ils ont été les premiers de la classe actuelle à demander un changement de règle 19b-4» – ce qui a facilité la liste des ETF.

Felix Shipkevich, un avocat spécialisé dans les questions juridiques et réglementaires liées à la crypto-monnaie chez Shipkevich PLLC, a déclaré à Cointelegraph: «Tous les candidats à l’ETF Bitcoin changent la donne» – c’est-à-dire pas seulement Fidelity. Même avec l’ambiguïté réglementaire dans l’espace des crypto-monnaies, «Je n’ai pas encore vu une application ETF de rien de moins qu’une entreprise de services financiers de premier plan.»

En rapport: Bitcoin ETF peut venir aux États-Unis, mais tous les investisseurs en crypto ne pensent pas que c’est nécessaire

Même si l’approbation est finalement donnée, cela peut ne pas arriver si vite. Hester Peirce, commissaire à la SEC et parfois appelée «Crypto Mom» pour son soutien aux crypto-monnaies, a abordé la question des ETF dans un récent discours, et «elle n’a pas donné l’impression que l’un [i.e., approval] passerait immédiatement », a déclaré Ugeux. Les approbations peuvent également prendre plus de temps, car Gary Gensler n’a toujours pas été officiellement confirmé en tant que président de la SEC près de deux mois après sa nomination, a-t-il ajouté.

D’après le discours de Peirce, on pourrait même conclure que la SEC s’était creusée dans un trou parce qu’elle avait retardé l’approbation des fonds de la BTC pendant si longtemps. Non seulement la «réticence de la SEC à autoriser les véhicules d’investissement traditionnels à détenir des contrats à terme sur Bitcoin ou Bitcoin a contribué à inciter les investisseurs à rechercher des substituts plus chers, moins pratiques ou moins directs», a-t-elle déclaré, «mais cela a également accru les enjeux de toute approbation réglementaire. pour un produit de vente au détail grand public que nous pourrions un jour accorder. »

L’attente a «amplifié le premier avantage approuvé» pour tout ETF Bitcoin, et si l’agence en autorise un maintenant, les investisseurs pourraient penser que la SEC donne sa «bénédiction» à ce produit particulier – ce qui serait une mauvaise conclusion à prendre, Peirce ajoutée.

Les cyniques de la crypto sont «du mauvais côté de l’histoire»

Quelles que soient les circonstances – que ce soit seul ou dans le cadre d’un groupe, tôt ou tard – «un ETF lancé par l’un des plus grands fonds communs de placement au monde fait définitivement une déclaration», a déclaré Neo à propos du dépôt de Fidelity.

Il a poursuivi: «Cela met l’accent sur la maturité et l’acceptation du Bitcoin» et attirerait davantage d’investisseurs institutionnels vers la crypto-couverture, mais aussi des investisseurs de détail «avec une alternative flexible et peu coûteuse pour diversifier efficacement leur portefeuille en actifs numériques.»

«Étonnamment», a déclaré Green à Cointelegraph, «il y a encore des« experts »qui affirment que les monnaies numériques ne sont pas l’avenir de l’argent. La décision de ce géant de l’investissement de lancer un ETF Bitcoin souligne en outre que les cyniques de la crypto-monnaie sont du mauvais côté de l’histoire.