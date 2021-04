Légal & Réglementation

Crypto-Friendly Wyoming donne officiellement le statut juridique aux DAO en tant que LLC, à compter du 1er juillet

Le mois dernier, l’État de crypto-forward a adopté un projet de loi intitulé Supplément pour les organisations autonomes décentralisées qui clarifie le statut juridique des DAO, devenant ainsi le premier État des États-Unis à le faire.

Un DAO est une organisation gérée par des règles encodées comme un programme informatique, y compris des contrats intelligents automatisés qui automatisent la gouvernance organisationnelle et la prise de décision.

Le Wyoming vise à donner aux DAO un statut juridique en tant que sociétés à responsabilité limitée, mais affirme que pour que les DAO parviennent à une adoption massive, les limitations techniques doivent être résolues.

Le mois dernier, le projet de loi a été adopté par le Sénat et présenté à la Chambre des représentants. Maintenant, le Wyoming est entré dans l’histoire.

La loi DAO du Wyoming résout le problème de la responsabilité conjointe et solidaire de tous les participants à un DAO. Si le DAO a jamais été considéré par un tribunal comme une société en nom collectif, une nouvelle loi gère cela en appliquant des protections de responsabilité LLC aux DAO qui répondent aux exigences, a déclaré Caitlin Long, fondateur et PDG d’Avanti Trust and Bank.

La clé ici est que, contrairement aux LLC ordinaires, le secrétaire d’État du Wyoming peut retirer la protection contre la responsabilité d’un DAO qui commet une fraude ou se livre à des activités illégales, contrairement à une LLC ordinaire; en tant que tel, il n’est utile que pour les DAO valides, a-t-elle ajouté.

Ce n’est pas la première fois que le Wyoming est à la pointe de la réglementation des actifs numériques. L’État a attribué sa charte d’institution de dépôt à usage spécial (SPDI) à deux sociétés d’actifs numériques Avanti Bank et Kraken Bank.

Outre l’adoption de 23 lois permettant la blockchain, le Wyoming a donné à Bitcoin, Ether et à d’autres cryptos une protection juridique claire en tant que propriété en vertu du droit commercial.

BTC 1,02% Bitcoin / USD BTC USD 55159,13 $

562,69 $ 21,02% Volume 64,15 b Changement 562,62 $ Ouvert 55159,13 $ Circulation 18,69 m Capitalisation boursière 1,03 t 3 min Crypto-friendly Wyoming donne officiellement le statut juridique aux DAO en tant que LLC, à compter du 1er juillet 10 h Gemini dépasse 25 milliards de dollars Crypto AUM dans un contexte de demande institutionnelle croissante 16 h Première Bitcoin Fund au Moyen-Orient approuvé pour cotation au Nasdaq Dubai ETH 13,67% Ethereum / USD ETH $ 2,570.81

351,43 $ 13,67% Volume 47,58 b Changement 351,43 $ Ouvert 2570,81 $ Circulation 115,57 m Capitalisation boursière 297,12 b 3 min Crypto-friendly Wyoming donne officiellement aux DAO le statut juridique en tant que LLC, à compter du 1er juillet 31 min Top Ethereum Mining Pools augmente la limite de gaz à 15 millions (20% Augmentation) 10 h EasyFi perd 80 millions de dollars de jetons dans une violation de sécurité d’une “ clé mnémonique ”

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.