Crypto Funds lancés par Bitwise pour Uniswap et Aave, | Invezz

Uniswap UNI / USD est l’un des protocoles de trading décentralisé les plus populaires, connu pour son rôle dans la facilitation du trading automatisé dans la finance décentralisée (DeFi).

Aave AAVE / USD est un protocole de financement décentralisé qui permet aux gens de prêter et d’emprunter facilement des crypto-monnaies où les prêteurs peuvent gagner des intérêts en déposant des actifs numériques dans des pools de liquidités spécialement créés et les emprunteurs peuvent utiliser leurs crypto-monnaies comme garantie et obtenir des prêts flash.

L’investissement au niveau du bit comme catalyseur de croissance

Le 3 août, Bitwise est un gestionnaire d’actifs numériques d’un milliard de dollars et a déclaré que de nombreux clients exigent beaucoup plus d’exposition aux plus grands noms de DeFi. Ils ajoutent deux fonds pour les jetons de protocole financier décentralisé (DeFi), dont AAVE et UNI à leur gamme de véhicules d’investissement.

Cela dit, les nouveaux fonds du gestionnaire californien peuvent investir directement dans l’un de ces deux jetons spécifiques.

Cela étant dit, après cette annonce, la capitalisation boursière d’AAVE a augmenté de 3 %, tandis que la capitalisation boursière d’Uniswap a augmenté de 10 %.

Dois-je acheter Uniswap (UNI) ?

Le 4 août, Uniswap (UNI) était évalué à 21 $.

À titre de référence, son plus haut historique était le 3 mai avec une valeur de 44 $. C’est une différence de 52%.

Pour avoir une meilleure perspective sur ses développements récents, nous passerons en revue ses performances en juillet. Le point le plus bas qu’il a atteint en juin était le 21 juillet, où il valait 14 $, tandis que son point le plus haut du mois était le 31 juillet à 21 $. Cela nous donne une perspective que la valeur du jeton peut changer de 33% tout au long du mois.

Cela étant, avec l’élan qu’il obtient de Bitwise, nous avons constaté une augmentation de la capitalisation boursière de 3%, et on s’attend à ce qu’elle soit encore plus élevée. En conséquence, nous pouvions voir que sa valeur atteindrait 25 $ d’ici la fin août. Cela en fait un achat intéressant.

Dois-je acheter Aave (AAVE) ?

Le 4 août, Aave (AAVE) était évalué à 308 $.

En comparaison, son plus haut historique était le 18 mai à 661 $. C’est une différence de 53 %.

Cependant, pour avoir une perspective plus claire sur ses performances récentes, nous passerons en revue ses performances en juillet. Il a vu son point culminant le 6 juillet à 346 $, avec son point le plus bas le 20 juillet à 217 $. Son maximum en juillet n’était que de 11% supérieur à sa valeur du 4 août, tandis que son point le plus bas avait une différence de 42%.

Cela étant, depuis l’annonce de Bitwise, sa capitalisation boursière a augmenté de 10% et nous pouvons voir sa valeur atteindre 315 $ fin août, ce qui en fait un bon achat.

