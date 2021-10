Crypto Halloween : Payez les services funéraires et plus encore avec Bitcoin

Avec l’intention que davantage de personnes adoptent des crypto-monnaies comme Bitcoin, toute date devient une opportunité de démontrer tout ce que nous pouvons acquérir via Bitcoin. Aujourd’hui, dans le crypto Halloween, nous vous expliquons certaines des choses que vous ne saviez peut-être pas que vous pouvez obtenir avec Bitcoin.

Services funéraires avec Bitcoin

Oui, même si cela semble déconcertant d’en parler, c’est aujourd’hui une réalité. Et c’est grâce au fournisseur de services funéraires CrescentTide qu’il est possible de faire des achats dans ces services avec Bitcoin. En fait, il existe une option pour les plus coriaces chez Hodlers.

Mais aux États-Unis, non seulement cela est possible. En Argentine, il existe des salons funéraires où il est possible de payer l’achat d’un service funéraire. Il s’agit de Cochería Rosario, la première en Argentine à accepter les crypto-monnaies.

Dans ce cas, les clients peuvent payer avec le moyen de paiement qu’ils souhaitent, le pourcentage qu’ils souhaitent, jusqu’à ce qu’ils couvrent 100 % du service. En plus des crypto-monnaies, ils ont un financement jusqu’à 18 versements, un paiement en face à face avec des cartes de crédit et de débit ou via Mercado Pago, un transfert et un paiement en espèces.

Voyages avec Bitcoin

L’une des entreprises pionnières du secteur du tourisme dans les paris sur les crypto-monnaies est Destinia, qui continue d’accepter les paiements en Bitcoin et Bitcoin Cash, selon son site Internet.

La première raison pour laquelle quelqu’un préférerait payer et voyager avec Bitcoin est qu’il les a disponibles. Mais, pour ceux qui ne bougent peut-être pas autant avec Bitcoin, mais qui entrent lentement dans ce monde, cela peut être plus une option d’urgence. Si vous manquez d’argent ou de crédit sur votre carte, c’est beaucoup plus rapide que d’attendre un virement ou un mandat.

Crédits pour recharger des comptes Microsoft

Microsoft, la société qui évalue si la prochaine Xbox pourrait être acquise avec des bitcoins. Selon une enquête auprès de ses utilisateurs, il permet l’utilisation de la crypto-monnaie pour recharger les comptes de ses utilisateurs.

Selon Financial News, le crédit pourrait être utilisé pour une grande variété de ses services, tels que Xbox Live, Microsoft 365, OneDrive ou Skype.

Cartes cadeaux

Les cartes-cadeaux sont un moyen rapide d’offrir un cadeau à quelqu’un, et il existe des sites Web qui vous permettent de les acheter. Parmi eux, on retrouve Bitrefill, eGyfter ou encore Gyft. Dans le cas du premier, nous pouvons acheter des cartes auprès de plateformes telles qu’Amazon, Netflix ou Airbnb.

Repas

Bien que les montants ne soient généralement pas très élevés, il existe des restaurants qui acceptent les paiements avec des crypto-monnaies. Dans le cas de Starbucks, par exemple, c’est similaire à Amazon, où le paiement peut être effectué par l’intermédiaire de tiers. Un endroit pratique pour savoir où ils l’acceptent est Coinmap, qui nous montre une carte de tous les établissements à proximité qui vous permettent de payer avec des crypto-monnaies, tels que des restaurants, des cafés, etc.

VPN

ExpressVPN et ProtonVPN, deux des plus grands services VPN au monde, vous permettent d’acheter des abonnements en utilisant Bitcoin, ce qui contribue en outre à garantir l’anonymat des transactions que nous effectuons pour surfer sur Internet en toute sécurité.

Aussi pour Halloween, il est possible qu’en plus des bonbons, qui par coutume sont généralement achetés à cette date comme cadeaux, des cartes-cadeaux en plastique préchargées ou même des bitcoins physiques avec des codes QR intégrés puissent être ajoutés. Cependant, la méthode la plus rapide et la plus simple consiste à imprimer un portefeuille en papier et à le charger avec tout l’argent que vous voulez.

Si vous voulez que plus de gens adoptent la cryptographie, l’un des meilleurs moyens de vous assurer personnellement que cela se produise est de simplement offrir des échantillons à qui vous pouvez. Et Halloween nous offre une excellente occasion de transmettre des connaissances et de la passion à la prochaine génération.

