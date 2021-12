Commerce et investissement

Crypto Investment Firm lance un troisième fonds, l’investissement VC dans Crypto dépasse déjà les 10 dernières années combinées

AnTy8 décembre 2021

Alors que le marché de la crypto a toujours du mal à se redresser, avec Bitcoin bloqué à environ 50 500 $ et Ether juste au-dessus de 4 400 $, les marchés privés continuent d’attirer de l’argent frais.

Après avoir fermé le deuxième fonds il y a seulement deux mois, 10T lance maintenant son troisième fonds d’actifs numériques.

La société d’investissement en cryptographie est dirigée par le vétéran des hedge funds Dan Tapiero et lève 500 millions de dollars pour ce dernier véhicule nommé 10T DAE Fund 3.0, selon un dossier réglementaire.

Le troisième fonds ciblera également les entreprises de cryptographie de stade intermédiaire à avancé, tout comme les deux véhicules précédents.

«Ils doivent déjà générer des revenus importants. Nous n’investissons pas dans les startups », avait déclaré Tapiero à propos des deux premiers fonds.

En septembre, la société a fermé son deuxième fonds après avoir obtenu le soutien du milliardaire britannique Alan Howard et du fonds de pension de l’État, le Municipal Employees’ Retirement System of Michigan (MERS).

Actuellement, 10T a un peu moins de 800 millions de dollars d’actifs sous gestion (AUM), la majorité des fonds étant déjà déployés. Le fonds, fondé l’année dernière pour offrir aux investisseurs traditionnels une exposition aux grandes entreprises de cryptographie, a investi dans Gemini, Kraken, Huobi, Bitfury, eToro, Ledger et Figure, entre autres.

Les investissements sur le marché de la cryptographie ont augmenté rapidement cette année, la capitalisation boursière totale de la cryptographie étant passée de 780 milliards de dollars à plus de 3 000 milliards de dollars début novembre.

Sequoia Capital, l’une des plus grandes sociétés de capital-risque au monde, a remplacé la « société » du profil Twitter par DAO. Shen Nanpeng, directeur de Sequoia China, a déclaré dans la communauté WeChat : tout en crypto. pic.twitter.com/1vHV8Yhr5i – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 8 décembre 2021

Les capital-risqueurs ont investi plus de 27 milliards de dollars dans le monde à la fin novembre, dépassant les dix années précédentes combinées, selon PitchBook.

De nombreux investissements ont été réalisés par les branches de capital-risque de sociétés de cryptographie telles que Coinbase. Coinbase Ventures a conclu plus de transactions au troisième trimestre de 2021 que toute autre société de capital-risque, selon CB Insights.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.