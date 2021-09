Commerce et investissement

Crypto Investors approchant les grandes institutions du marché obligataire pour des prêts contre des actifs numériques

AnTy24 septembre 2021

Les plus grandes institutions constatent une augmentation des demandes de prêts d’investisseurs cryptographiques, a révélé le gestionnaire de portefeuille du groupe TCW, Bryan Whalen.

Lors d’une table ronde cette semaine à la Morningstar Investment Conference, Whalen a déclaré que les investisseurs en crypto recherchent des prêts pour les grandes institutions contre leurs actifs crypto. Cela se produit particulièrement sur le marché obligataire, a-t-il ajouté.

“Le marché commence à frapper aux portes des grandes institutions, même dans le monde des obligations”, a déclaré Whalen, qui gère 225 milliards de dollars à la tête du groupe obligataire de TWC. “Ce que j’ai découvert s’est glissé sur notre chemin, ce sont des demandes de renseignements sur la question des prêts contre crypto.”

Bien que TCW ne réponde pas aux demandes, il a suggéré que d’autres, comme les gestionnaires d’actifs alternatifs et les fonds spéculatifs, pourraient le faire.

L’une des plus grandes sociétés de gestion d’actifs, Fidelity Investments, s’est associée au prêteur crypto BlockFi pour permettre aux clients institutionnels de contracter des prêts sur leurs avoirs en BTC.

“Pour nous, le rôle de la cryptographie est vraiment une conversation entre les marchés et entre les entreprises”, a déclaré Robin Foley, directeur des investissements des obligations pour Fidelity. « Nous regardons vers l’avenir à mesure que le marché évolue. »

