Crypto Lender BlockFi augmente tous les taux de Stablecoin au milieu de la répression réglementaire

AnTy29 septembre 2021

Après avoir fait une série de baisses de ses taux d’intérêt pour les avoirs en crypto en 2021, le prêteur de crypto, BlockFi a finalement procédé à la première augmentation de cette année.

BlockFi, qui fixe les taux en fonction de la dynamique du marché pour les prêts et les emprunts, a annoncé cette semaine qu’à partir du 1er octobre, la société augmenterait les taux de toutes les pièces stables détenues dans les comptes d’intérêt BlockFi (BIA).

Les taux ne sont mis à jour que pour les pièces stables et pour les avoirs en crypto-monnaie, ils restent inchangés.

Les Stablecoins pris en charge par BlockFi incluent BUSD, DAI, GUSD, PAX, USDC et USDT détenus dans ses comptes d’intérêts.

Pour le niveau 1, qui couvre jusqu’à 40 000 unités de stablecoin, le nouvel APY proposé est de 8,5%, contre 8%. Pour les unités supérieures à 40 000, une augmentation de 2% des taux est offerte, contre l’APY précédent de 5%.

Cette augmentation des taux intervient alors que BlockFi est actuellement restreint par les régulateurs locaux du Texas, du Kentucky, du New Jersey, de l’Alabama et du Vermont pour offrir leurs comptes d’intérêts au motif qu’il viole leurs lois sur les valeurs mobilières.

L’action réglementaire n’affecte que la création de nouveaux BIA, et les clients actuels et autres produits ne sont pas affectés.

La société est actuellement en « dialogue actif avec les régulateurs concernant la BIA » et estime que « c’est légal et approprié pour les participants au marché de la cryptographie ».

“Nous nous félicitons des discussions avec les régulateurs et pensons qu’une réglementation appropriée de cette industrie est la clé de son succès futur.”

