Crypto Lender Celsius Network investit 300 millions de dollars dans les opérations minières de Bitcoin en Amérique du Nord: rapport

Le prêteur de crypto-monnaie Celsius Network a en outre investi 300 millions de dollars pour ses opérations d’extraction de bitcoins en Amérique du Nord, portant l’investissement total cette année à 500 millions de dollars, selon un rapport de The Block.

Les 300 millions de dollars viennent après que Celsius ait investi 200 millions de dollars plus tôt cette année dans l’équipement d’extraction de bitcoins et les capitaux propres des sociétés minières de bitcoins Core Scientific, Rhodium Enterprises et le pool minier Luxor Technologies, selon le rapport. « Ce sont des engagements pour cette année et l’année prochaine – donc nous ajouterons [mining] capacité tout le temps jusqu’à la fin de l’année prochaine », a déclaré le PDG Alex Mashinsky. L’investissement a été réalisé pour étendre son taux de hachage et sa capacité électrique d’extraction de bitcoins en Amérique du Nord, a ajouté Mashinsky. Mashinsky a déclaré que Celsius dispose désormais d’une flotte minière opérationnelle d’environ 22 000 Les mineurs de bitcoin ASIC, dont la plupart sont la dernière génération de la série AntMiner S19 de Bitmain, selon le rapport.Celsius utilisera le bitcoin qu’il extrait pour ses activités de prêt, a ajouté le rapport. Le mois dernier, le prêteur avait levé 400 millions de dollars en fonds propres, dans le but de rassurer les régulateurs sur sa crédibilité commerciale. Le cycle est intervenu après que Celsius a reçu plusieurs avis des régulateurs des États américains, en réponse à ses produits de prêt.

Lire la suite: Crypto Lender Celsius Network lève 400 millions de dollars pour rassurer les régulateurs