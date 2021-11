Crypto Lender Nexo réalise un investissement stratégique dans un courtier-négociant agréé par la SEC

Le prêteur de crypto-monnaie Nexo a déclaré avoir fait un investissement stratégique dans le courtier-négociant réglementé aux États-Unis Texture Capital sans préciser le montant d’argent impliqué.

La société espère réaliser son objectif précédemment déclaré d’échapper à l’examen réglementaire alors qu’elle cherche à se développer aux États-Unis. Nexo a refusé de dire combien elle a investi dans Texture Capital. Nexo vise à échapper au sort des autres prêteurs crypto BlockFi et Celsius, dont produits ont été considérés comme des titres non enregistrés par de nombreux organismes de réglementation. Le co-fondateur Antoni Trenchev a expliqué en septembre comment le plan de Nexo était d’acquérir un courtier agréé par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour l’utiliser comme intermédiaire pour les « versions modifiées » » de ses produits de prêt crypto.Texture Capital est agréé par la SEC pour l’émission et la négociation de titres d’actifs numériques et est enregistré dans les 50 États américains, a déclaré Nexo mardi. Il est également membre de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). L’investissement de Nexo dans Texture Capital fait partie du tour de table du courtier.

