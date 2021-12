Crypto Lender Nexo s’associe à Fidelity pour offrir des produits aux investisseurs institutionnels

« D’une part, ce qui a rapproché Nexo et Fidelity Digital Assets, c’est que nous avons ressenti le besoin urgent de relever directement le défi des investisseurs institutionnels de stocker en toute sécurité les actifs numériques, ce qui a historiquement limité l’entrée des grands acteurs dans l’espace », Kalin Metodiev, co-fondateur et associé directeur de Nexo, a déclaré à CoinDesk. « D’autre part, nous avons vu l’opportunité unique d’introduire des services qui n’existent tout simplement pas à ce jour, et c’est précisément ce que nous prévoyons de faire grâce à notre collaboration. »

