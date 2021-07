Crypto Markets a gagné 230 milliards de dollars en 3 jours (surveillance du marché) Crypto new media

Après avoir enregistré une augmentation de 3 000 $ en une journée, BTC a de nouveau légèrement augmenté au cours des dernières 24 heures et a atteint un sommet hebdomadaire à environ 33 000 $. La plupart des pièces alternatives sont également dans le vert, l’ETH approchant 2 100 $ et Polkadot enregistrant une augmentation de 7%.

Bitcoin touché 33 000 $

Après le crash de lundi au cours duquel la crypto-monnaie principale est tombée en dessous de 30 000 $, les taureaux ont gardé un contrôle total sur le marché. Ils ont d’abord poussé l’actif au-dessus de ce niveau convoité avant que les nouvelles positives d’Elon Musk ne propulsent une autre longueur d’avance.

Comme indiqué, le PDG de Tesla et SpaceX a déclaré qu’il possédait personnellement BTC, ETH et DOGE, et que deux des sociétés qu’il dirigeait détenaient également des bitcoins. En conséquence, BTC a éclaté et a explosé de plus de 3 000 $ en une seule journée.

Après un bref retracement, les taureaux ont de nouveau poussé l’actif vers le nord il y a quelques heures, et il est passé à un peu moins de 33 000 $ (sur Bitstamp). C’est devenu sa ligne de prix la plus élevée depuis le 15 juillet.

Par conséquent, la capitalisation boursière du bitcoin est restée supérieure à 600 milliards de dollars, mais sa domination a légèrement diminué à 45,5%, car certains altcoins l’ont surperformé au cours des dernières 24 heures.

BTCUSD. Source : TradingView

ETH approche 2,1 K$; Pompes DOT 7%

Les pièces alternatives ont également connu des montagnes russes similaires depuis le début de la semaine. Le plus gros, Ethereum, a chuté à un peu plus de 1 700 dollars lundi. Cependant, il a également bien réagi et a ajouté plus de 400 $ de valeur dans les jours suivants. Plus tôt dans la journée, il a atteint un sommet sur 11 jours de près de 2 100 $.

Binance Coin, Cardano, Dogecoin, Bitcoin Cash et Litecoin ont enregistré des gains mineurs depuis hier. Ripple et Solana sont en hausse de 3% chacun à 0,6 $ et 28 $, respectivement.

Cependant, Polkadot et Uniswap sont les meilleurs parmi les dix premiers. UNI a bondi de 6%, tandis que DOT est en hausse de près de 7%. En conséquence, UNI se négocie au-dessus de 17,5 $, tandis que DOT est au nord de 13 $.

Aperçu du marché des crypto-monnaies. Source : quantifier la crypto

Axie Infinity a de nouveau connu l’augmentation la plus impressionnante sur une échelle de 24 heures, avec une augmentation de 27% à plus de 30 $, ce qui est son plus récent record absolu. Flow (11 %), Telcoin (10 %), SushiSwap (10 %), Waves (9 %), Curve DAO Token (8 %) et Compound (8 %) suivent.

En fin de compte, la capitalisation boursière de la crypto a augmenté pour atteindre environ 1,340 milliard de dollars. Cela signifie que la métrique a ajouté plus de 230 milliards de dollars depuis lundi.

