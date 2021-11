Crypto Miner MineOne lève plus de 20 millions de dollars lors du premier tour de table

Le mineur de crypto MineOne a levé plus de 20 millions de dollars pour sa première levée de fonds depuis le lancement de la société le mois dernier.

La société a déclaré qu’elle prévoyait à la fois de lever 200 millions de dollars et d’étendre sa capacité d’exploitation mondiale à 400 mégawatts d’ici la fin de 2022. Elle compte actuellement 80 000 mineurs et prévoit de l’augmenter à 135 000 d’ici la fin de l’année prochaine. Le mineur est pleinement opérationnel capacité de 50 mégawatts en Russie et au Kazakhstan et prévoit de fournir 30 mégawatts supplémentaires aux États-Unis d’ici la fin de cette année, selon le site Web de la société. MineOne construit son site minier d’East Point, en Géorgie, pour ses opérations aux États-Unis et prévoit environ la moitié de ses mineurs y seront opérationnels en décembre 2021 et l’autre moitié en avril 2022. La société construit également un site minier en Alberta, au Canada. Il s’attend à ce que le site soit mis en ligne en décembre avec une capacité de fonctionnement de 20 mégawatts, avec 70 mégawatts supplémentaires d’ici avril 2022.