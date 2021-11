Crypto Miner Selloff « Trop trop vite », déclare l’analyste de DA Davidson

La vente récente des actions des mineurs de crypto-monnaie a créé des opportunités d’achat dans l’ensemble du groupe, a écrit Christopher Brendler, analyste de la banque d’investissement de Wall Street DA Davidson, dans une note de recherche datée du 29 novembre.

Les actions minières ont dégringolé ces dernières semaines, après un rallye en octobre et un bon début de novembre. La baisse récente correspond à des baisses de prix du bitcoin et de l’éther, ce qui suggère que de nombreux investisseurs considèrent toujours les sociétés minières comme un proxy du marché public pour investir dans les principales crypto-monnaies.

« Bien que le marché légèrement plus risqué et le retrait de la BTC aient pu contribuer, nous pensons également que le groupe a évolué un peu trop trop vite », a déclaré Brendler, ajoutant que les fondamentaux des mineurs « restent fantastiques ».

Le prix du Bitcoin est tombé à près de 53 000 $ la semaine dernière, après avoir atteint 68 000 $ plus tôt ce mois-ci. Marathon Digital, l’un des plus grands mineurs de bitcoins, a également suivi la même tendance ce mois-ci. Bitcoin s’est rétabli depuis lors et se négociait à près de 57 000 $ au moment de la publication.

Brendler a souligné Core Scientific, qui envisage de devenir public via une société d’acquisition à usage spécial, comme son mineur préféré « à acheter et à conserver » et voit également un potentiel de hausse dans les actions de Hut 8 et Argo Blockchain.

Au sein des mineurs de crypto, les actions de Cipher Mining, BitFarms et BIT Digital figuraient parmi les plus performants lundi, tandis que d’autres, dont Marathon Digital, Hut 8, Hive Blockchain, étaient également positives.