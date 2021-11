Crypto Miner Xive ferme la mine du sud du Kazakhstan en raison de problèmes d’électricité

La société minière de crypto Xive a fermé une mine de 2 500 plates-formes dans le sud du Kazakhstan en raison du manque d’approvisionnement en électricité du réseau national, a déclaré mercredi le cofondateur Didar Bekbau à CoinDesk.

Le Kazakhstan est aux prises avec des pénuries d’électricité, en partie causées par un afflux de mineurs de crypto en provenance de Chine. La partie sud du pays est particulièrement vulnérable car la région manque de centrales électriques abondantes et le réseau national ne peut pas transférer de manière fiable l’électricité de la région nord riche en énergie. Les mineurs de crypto, comme Xive et Enegix, sont confrontés à des problèmes d’électricité depuis septembre en raison de rationnement de KEGOC, le gestionnaire de réseau national. KEGOC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.Xive prépare un nouveau site pour plus de 2 500 machines, mais « il est clair que l’exploitation minière dans le sud du Kazakhstan n’est plus possible », a déclaré Bekbau à CoinDesk. D’autres mineurs dans le sud du Kazakhstan sont également à la recherche de sites d’hébergement pour déplacer leurs machines, mais il n’y a « plus d’options » dans le pays », a-t-il déclaré. Certains ont trouvé des hôtes pour leurs mines en Russie et aux États-Unis, a-t-il ajouté. Le mois dernier, le ministère de l’Énergie a publié un projet de règlement qui plafonnerait la construction de nouvelles mines à 100 mégawatts. Le ministère a déclaré plus tard qu’il ne restreindrait pas l’électricité aux mines légales, tant que cela ne met pas en péril le réseau national. Récemment, le gouvernement a déclaré qu’il souhaitait encourager les mineurs de crypto à développer une capacité d’énergie renouvelable indépendante. L’industrie espère qu’après que le Kazakhstan étendra sa capacité d’électricité renouvelable au cours des deux prochaines années, la limite pourrait changer, a déclaré à CoinDesk Sapar Akhmetov, président du conseil d’administration de l’Association kazakhe de technologie Blockchain. En août, le Kazakhstan est le deuxième au monde -le plus grand pays d’extraction de crypto, après les États-Unis, selon les données de l’indice de consommation d’électricité Bitcoin du Center for Alternative Finance de l’Université de Cambridge.Bekbau a tweeté tôt le 24 novembre une vidéo des dernières plates-formes retirées de la mine .

Un peu triste de fermer notre ferme minière dans le sud de la KZ. Le dernier conteneur est prêt à être envoyé. Tant de travail, de gens, d’espoirs sont ruinés. Le risque pays s’est joué pic.twitter.com/J8ZMg6GeUI – Didar (@didar_bekbau) 24 novembre 2021

