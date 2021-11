Crypto Mining Stocks: Pourquoi MARA, RIOT, ANY, HUT, BTBT gagnent aujourd’hui

Aujourd’hui s’avère être un grand moment pour les jeux de minage de crypto-monnaie. Avec Bitcoin (CCC :BTC-USD) brisant son record historique récemment, il y a un intérêt considérablement revigoré pour la détention de la pièce, ainsi que des altcoins. En tant que tels, les actions de crypto-minage deviennent un pari à long terme attrayant pour les investisseurs qui souhaitent éviter la volatilité de la cryptographie tout en profitant de l’industrie. Grâce à ce nouvel intérêt, combiné à un besoin en énergie moindre pour l’extraction de Bitcoin, l’industrie est en plein essor pour démarrer la semaine.

La crise de Bitcoin est terminée depuis longtemps. À la mi-octobre, la plus grande crypto au monde a connu un rebond complet après sa crise estivale. Les valeurs ont atteint un nouveau sommet historique d’un peu moins de 67 000 $. Une nouvelle vague d’attitudes haussières envers la classe d’actifs de la monnaie numérique envahit les investisseurs. Beaucoup souhaitent investir dans l’industrie ou approfondir leurs avoirs existants. Bien que l’achat de Bitcoin maintenant puisse être une entreprise trop coûteuse, les mineurs de crypto offrent une alternative, et ils sont en plein essor aujourd’hui.

Investir dans le minage de crypto permet aux acheteurs d’échapper à la volatilité de la crypto ; les investisseurs peuvent ancrer leur investissement à Wall Street, plutôt qu’à un échange cryptographique et à un portefeuille. Cela en fait un jeu très attrayant. De plus, les mineurs peuvent frapper n’importe quelle crypto-monnaie qui utilise des algorithmes de consensus de preuve de travail, qui incluent actuellement des jeux de crypto très chauds comme Bitcoin, Ethereum (CCC :ETH-USD) et Dogecoin (CCC :DOGE-USD).

Succès orthographique de la résurgence de Bitcoin pour les actions minières cryptographiques

Cette semaine, les jeux explosent et ils ont Bitcoin à remercier. Comme la monnaie la plus lucrative à exploiter s’étend sur de nouveaux territoires, ses taux de hachage sont également particulièrement bas. Ainsi, les mineurs peuvent maximiser leurs profits en réduisant l’énergie nécessaire pour frapper chaque nouveau Bitcoin.

Avec ces variables de prix et de coût d’extraction travaillant toutes ensemble au profit des mineurs, les actions de crypto-minage connaissent une forte augmentation pour commencer la semaine. Marathon numérique (NASDAQ :MARA) connaît la plus grande oscillation à la hausse – à hauteur de 18%. Bien sûr, la société a récemment publié sa mise à jour de la production, qui apportait de nombreuses bonnes nouvelles aux investisseurs, c’est donc déjà un achat attrayant.

Cependant, MARA n’est pas le seul stock de minage de crypto à en récolter les bénéfices. Blockchain anti-émeute (NASDAQ :ÉMEUTE) enregistre un gain de 15,5 % par un lundi chargé. Sphère 3D (NASDAQ :TOUT) et Bit numérique (NASDAQ :BTBT) sont respectivement en hausse de 6,5% et 8%. Cabane 8 (NASDAQ :CABANE) est en hausse de près de 12%.

