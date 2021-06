Crypto Momentum se construit | Place des investisseurs

Faits saillants de la conférence Bitcoin 2021… El Salvador fait un grand pas… pourquoi la faiblesse de la crypto pourrait changer bientôt

Bitcoin prend une autre raclée.

Au moment où j’écris lundi matin, la crypto la plus largement détenue est en baisse d’environ 7% à la suite de nouvelles informations selon lesquelles la Chine sévirait (à nouveau) contre ses mineurs de bitcoins.

Cela fait chuter le bitcoin d’environ 50% depuis son plus haut d’avril (bien qu’encore en hausse de 10% sur l’année).

Alors, comment réagissent les investisseurs ?

Eh bien, d’un côté, vous avez le célèbre porte-parole, Jim Cramer, disant qu’il a maintenant « presque tout vendu » de son bitcoin, car il craint la forte influence de Pékin sur l’ensemble du secteur de la crypto.

D’un autre côté, vous avez la société MicroStrategy, qui a signalé ce matin qu’elle possédait désormais plus de 100 000 bitcoins après une nouvelle série d’achats.

Alors, quelle ligne de conduite s’avérera la plus sage ?

Nous devons nous ranger du côté de MicroStrategy… à un kilomètre et demi.

Pour aider à expliquer pourquoi, faisons une parenthèse un instant…

Plus tôt ce mois-ci, plus de 50 000 personnes du monde entier sont descendues à Miami pour “Bitcoin 2021”, la plus grande conférence bitcoin jamais organisée.

Notre spécialiste de la cryptographie et l’analyste derrière Crypto Investor Network, Charlie Shrem, était un conférencier invité lors de l’événement.

Et s’il y a un point à retenir de la conférence, c’est « préparez-vous ».

Ainsi, dans le Digest d’aujourd’hui, à la suite de la dernière répression en Chine, nous vous présentons les faits saillants de la conférence avec l’aimable autorisation du dernier numéro de Crypto Investor Network. Dans ce cadre, nous expliquerons pourquoi le bitcoin et les altcoins de premier plan en sont encore aux premiers jours d’une courbe de croissance extraordinaire.

Cela fait partie d’une adoption mondiale qui va créer l’une des plus grandes explosions de richesse de l’histoire moderne pour les investisseurs prévoyants pour voir ce qui s’en vient.

Cette dernière faiblesse n’est pas un crash… c’est une fronde qui est retirée.

Allons-y.

***Grande tendance haussière malgré le recul du secteur

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Charlie a été l’un des premiers bailleurs de fonds de Bitcoin et est aujourd’hui considéré comme l’une des personnes les plus influentes dans les crypto-monnaies.

Il a été mentionné dans Fortune… Forbes… CNN… 60 Minutes… TED Talks… Bloomberg… et The Wall Street Journal… pour n’en nommer que quelques-uns. Son histoire a été présentée dans de nombreux documentaires et best-sellers Netflix. Et oui, il est devenu plusieurs fois millionnaire en bitcoins grâce à son implication précoce.

En ce qui concerne l’état du marché aujourd’hui, après avoir profité d’une montée en flèche au printemps, le bitcoin subit une baisse douloureuse depuis environ deux mois maintenant.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le bitcoin est en baisse de 50 % par rapport à son sommet d’avril (bien qu’en hausse de 256% au cours des 12 derniers mois).

Cette faiblesse a incité de nombreux spéculateurs crypto à fuir le secteur (comme Jim Cramer), incapables de gérer la volatilité.

De Charlie :

Ce sont les gens qui réagissent émotionnellement aux fluctuations de prix à court terme et se sauvent lorsque le commerce devient volatil. Et oui, les crypto-monnaies sont volatiles. Nous le savons depuis le début. Mais la mèche allumée et l’explosion de richesse ultime ne sont pas basées sur les prix en ce moment. Ou demain. Ils reposent sur une tendance transformationnelle de long terme et des prix qui explosent avec le temps… La blockchain et le logiciel qui s’y exécute – à savoir les altcoins – vont tout changer. Vous l’appelez – cartes de crédit, immobilier, énergie, commerce électronique, véhicules électriques, soins de santé, vote, vol d’identité, etc. Blockchain réécrira la façon dont les affaires sont faites et comment les fortunes personnelles sont construites à l’ère moderne. C’est le moyen le plus sûr de stocker et de transférer des informations jamais créées. Cela rendra tout plus transparent, plus sûr et plus rentable.

Le point à retenir le plus révélateur pour moi est l’affirmation de Charlie selon laquelle tout fonctionnera bientôt sur la blockchain. Essentiellement, il va devenir le nouvel Internet.

Si l’on se fie à cela, le seul moyen d’avoir la propriété directe de cette technologie révolutionnaire consiste à utiliser les altcoins.

***À retenir de la conférence

Bitcoin 2021 a présenté de nombreux influenceurs de bitcoin de renom – Mike Novogratz, les jumeaux Winklevoss et Michael Saylor de MicroStrategy, pour n’en nommer que quelques-uns. Mais l’un des conférenciers les plus intéressants, à mon avis, était Jack Dorsey, co-fondateur et PDG de Twitter et Square.

Dorsey a participé à une discussion intitulée « Banking the Unbanked », qui s’est concentrée sur les centaines de millions de personnes dans le monde qui n’ont pas accès au système bancaire. Bitcoin – et altcoins – peuvent apporter ces services à ces citoyens non bancarisés du monde entier.

Voici ce qu’a dit Dorsey (soulignements ajoutés pour l’emphase) :

Pour moi, le bitcoin change absolument tout. Ce qui m’attire le plus, c’est l’éthique, ce qu’il représente. Les conditions qui l’ont créé sont si rares et si spéciales et si précieuses et je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de plus important dans ma vie sur lequel travailler. Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de plus habilitant pour les gens du monde entier. Quoi que je puisse faire, quoi que puissent faire mes entreprises, le rendre plus accessible à tous est la façon dont je veux passer le reste de ma vie. Si je n’étais pas sur Square ou Twitter, je travaillerais sur le bitcoin. S’il avait besoin de plus d’aide que Square et Twitter, je les laisserais pour Bitcoin.

Voici les réflexions de Charlie à ce sujet :

Pouvez-vous imaginer quelqu’un qui a lancé et dirige deux des entreprises les plus prospères au monde en disant qu’il les quitterait si Bitcoin avait davantage besoin de lui ? C’est une approbation incroyable pour le bitcoin et les crypto-monnaies en général. (Cela nous dit également qu’il ne pense pas que Bitcoin a besoin d’aide.)

***Bitcoin devient monnaie légale

Le plus gros titre de la conférence est venu du président d’El Salvador, Nayib Bukele.

Dans une vidéo diffusée à la conférence, il a annoncé le partenariat d’El Salvador avec la société de portefeuille numérique Strike, pour construire l’infrastructure financière moderne du pays basée sur le bitcoin. En d’autres termes, le bitcoin aura cours légal au Salvador.

Charlie écrit que les politiciens de sept autres pays d’Amérique latine indiquent qu’ils sont intéressés à faire de même, et note comment cela pourrait conduire à un effet boule de neige avec de plus en plus de pays faisant du bitcoin une monnaie légale.

Maintenant, tout cela est formidable à long terme, mais pour les investisseurs en crypto qui traversent cette faiblesse actuelle, y a-t-il des signes de soulagement à l’horizon ?

Dans le numéro de Charlie, il pointe vers six de ces signes. Nous n’avons pas le temps de détailler chacun d’eux, alors soulignons celui qui est particulièrement intéressant.

*** La « peur extrême » suggère que le bitcoin pourrait se diriger… plus haut

Voici Charlie pour planter le décor :

Tous les marchés d’investissement agissent émotionnellement, et c’est particulièrement vrai avec les cryptos. C’est juste dans la nature humaine d’être avide lorsque les prix montent, ce qui entraîne FOMO, ou “peur de rater quelque chose”. À l’inverse, les gens ont tendance à réagir avec une simple peur face à la baisse des prix, ils ont donc tendance à vendre. Ce comportement peut être quantifié dans l’indice de peur et d’avidité. C’est le cœur des indicateurs à contre-courant, et nous en sommes de grands fans. Une peur extrême signifie que les investisseurs sont trop inquiets et prêts à se séparer de leurs cryptos à des prix très bas, ce qui nous donne une opportunité d’achat. Une cupidité extrême signifie qu’une correction est due, et ceux d’entre nous qui sont des investisseurs à long terme s’accrochent plutôt que d’essayer de chronométrer chaque mouvement de prix.

Pour calculer la peur et la cupidité, Charlie pointe vers le Bybt Fear and Greed Index. Il prend en compte six mesures : volatilité, dynamique du marché, médias sociaux, sondages, dominance de la capitalisation boursière et tendances. Un score de 0 indiquerait une peur extrême tandis que 100 signifie une cupidité extrême.

Alors, où est la lecture maintenant?

Eh bien, au cours des deux derniers mois, il est tombé à 10 – deux fois. Au moment où j’écris, il a légèrement grimpé, jusqu’à 23, mais il est à nouveau en baisse rapide.

Alternative.me calcule son propre indice de sentiment crypto multifactoriel similaire. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il y a beaucoup de « peur extrême » qui se manifeste aujourd’hui…

Retour à Charlie :

Au cours du mois dernier, nous avons vu les lectures les plus basses de l’année, confirmant ce que nous savons déjà – il y a beaucoup de peur sur le marché de la crypto en ce moment. Il ne restera pas si bas. Il ne le fait jamais. La transformation et la tendance sont trop puissantes, ce qui signifie que ces prix inhabituellement bas sont une excellente opportunité d’achat de bitcoin et les altcoins les plus forts que nous prévoyons d’augmenter beaucoup plus au fil du temps.

Pour conduire cette maison, Charlie pointe vers l’analyse de Santiment montrant que «l’argent intelligent», c’est-à-dire les adresses de portefeuille bitcoin contenant plus de 1000 pièces, s’ajoute à mesure que la peur et la panique augmentent.

Bien sûr, le contraire se joue aussi. Revenons à Charlie à ce sujet :

Assurez-vous de regarder au bas de ce graphique. La plus petite adresse – celles avec 10 bitcoins d’une valeur de 365 000 $ ou moins – se vendent dans cette panique et cette peur.

Ne faites pas partie de ces vendeurs paniqués. Voir le potentiel. Voir l’avenir.

*** Plus grande adoption

Au cours des neuf mois qui ont suivi le lancement de Crypto Investor Network, nous avons vu de grandes entreprises investir dans le bitcoin et les cryptos… les fournisseurs de paiement numérique rendent les cryptos faciles à acheter et à vendre… l’introduction des cartes de crédit et de débit bitcoin… et maintenant, nous sommes maintenant même voir des cryptos arriver sur votre 401(k) !

Coinbase, l’un des plus grands échanges cryptographiques, s’associe à ForUsAll, l’une des principales plateformes d’investissement 401 (K). Ils offriront des investissements cryptographiques dans ces comptes de retraite.

Voici Charlie à ce sujet :

Ceci est une grosse affaire. C’est encore une autre rampe d’accès pour les investisseurs qui attirera plus d’argent dans les cryptos, en particulier les altcoins, car Coinbase ouvre ses options.

Nous courons longtemps, nous allons donc conclure pour aujourd’hui.

Oui, plus de faiblesse du bitcoin n’est ce que nous voulons. Mais c’est réactionnaire envers la Chine. Et la Chine ne possède pas l’intégralité du marché du bitcoin/crypto.

Ceci aussi devrait passer.

Si vous souhaitez l’aide de Charlie pour identifier les meilleures façons de tirer profit de ce secteur explosif, cliquez ici. Je vais le laisser nous sortir :

Peu de gens comprennent les opportunités qui s’offrent à nous. Et cela signifie que vous êtes en avance sur la plupart des autres investisseurs. Vous êtes parmi les premiers à profiter de la perturbation à venir et du tsunami de plusieurs milliers de milliards de dollars de nouvelles richesses qui seront créées.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg