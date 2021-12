Crypto-monnaie Big Picks of 2021: qui continuera d’augmenter en 2022? | La technologie

Le monde des crypto-monnaies est sur toutes les lèvres et beaucoup se demandent si certaines de ces monnaies numériques vont continuer à augmenter dans un avenir proche. Nous vous proposons ici une revue des plus importantes afin que vous soyez bien informé.

Les monnaies numériques seront sur toutes les lèvres lors des dîners de Noël. Leur popularité s’est accrue grâce aux explosions de valeur que certains d’entre eux ont eues.

Il est normal qu’ils attirent notre attention, étant quelque chose de nouveau qui semble nous offrir une multitude d’avantages. Bien qu’il y ait également eu beaucoup de prolifération de crypto-monnaies qui sont tombées en disgrâce sans obtenir de valeur réelle.

Pour savoir dans quelles devises investir l’année prochaine, nous allons vous laisser une petite liste avec les tokens les plus fructueux et avec la meilleure projection pour l’année 2022.

Bitcoin.- C’est la crypto-monnaie par excellence. Sa valeur n’a fait qu’augmenter (218% l’année dernière et 87% cette 2021) et, à quelques revers près, elle n’a cessé de croître. Elle est considérée comme la devise la plus sûre pour investir. Bien sûr, le prix de leurs actions est très élevé, il n’est donc conseillé qu’aux personnes très riches.

Ethereum.- Avec une valeur qui a augmenté de 733% au cours de la dernière année, cette crypto-monnaie est la deuxième sur la liste des plus rentables. Censé pouvoir bientôt déloger Bitcoin. En effet, pour le moment, il ne fait qu’augmenter ses prix tandis que d’autres baissent. Cela pourrait être un excellent investissement.

Tout le monde parle de crypto-monnaies mais… apportent-elles vraiment quelque chose, au-delà de leur statut de marchandise à spéculer ? Voyons à quoi ils servent.

Dogecoin.- Cette pièce a fait l’objet d’innombrables articles de presse cette année. Il a été créé comme une blague, mais il a montré que si les gens y croient, cela peut considérablement augmenter sa valeur. C’est la 10ème plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation, bien qu’elle ait chuté ces derniers temps. Peut-être pas le meilleur investissement à court terme.

Shiba Inu.- Créée de la même manière que Dogecoin, cette monnaie est basée sur Ethereum. Elle présente les mêmes atouts dans sa structure et a augmenté sa capitalisation boursière de 59 146 060 % en un an. Vos jetons coûtent très peu et il semble qu’il a beaucoup de soutien du public. Il est difficile de savoir s’il s’effondrera ou finira par décoller complètement.

Cardano.- En tant que l’une des premières pièces avec validation de preuve de participation, sa valeur a grimpé en flèche en 2021. Vos transactions utilisent moins de temps et d’énergie, copier certaines fonctions Ethereum. Sa valeur a augmenté de plus de 1000% cette année et cela en fait une option d’investissement.

Solarium.- Bien que peu de gens la connaissent, cette année, il a obtenu un bénéfice de 10 500 %. C’est une opportunité intéressante pour ceux qui veulent des transactions rapides et font beaucoup de mouvements de jetons.

XRP.- Cette crypto-monnaie fonctionne sur Ripple, où elle peut être utilisée pour faciliter les échanges entre les devises numériques et fiduciaires. C’est une valeur qui a augmenté lentement mais sûrement. Si vous souhaitez faire un investissement à long terme, nous pensons que cette crypto-monnaie pourrait continuer à croître lentement mais sûrement.

Chaque jour, des crypto-monnaies arrivent sur le marché avec de grandes ambitions, mais ces 5 en particulier ont un avenir vraiment prometteur.

Gitcoin.- Ce jeton Ethereum utilise un financement quadratique et d’autres moyens inventifs pour financer et coordonner le développement open source. Ce n’est pas le plus précieux, mais en cette année 2021, il a augmenté de 590%. C’est peut-être le bon moment pour y investir.

ETF de stratégie Bitcoin ProShares.- Si vous faites partie de ceux qui ne souhaitent pas convertir leur argent en jetons virtuels, vous pouvez opter pour les ETF. Ils sont fonds communs de placement en bourse qui changent de valeur en fonction de la capitalisation des crypto-monnaies. ProShares Bitcoin Strategy corrige la pièce la plus célèbre et fait beaucoup de retours.

Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses options. Tous comportent un certain risque et il est possible que cela puisse donner le vertige. Ce qui est clair, c’est que si vous voulez mettre votre argent dans le monde des crypto-monnaies, ils doivent parier.

Notre conseil est que vous regardiez la croissance des monnaies numériques et que vous ne mettez pas tout votre capital dans une seule option. Il faut aussi être attentif pour effectuer des transactions au bon moment, il faudra donc s’informer en permanence.

Nous espérons vous avoir aidé. En 2022, vous obtiendrez sûrement de grands avantages de vos jetons numériques.