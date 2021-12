Crypto-monnaie en 2022 : les principales tendances devraient faire vibrer l’espace crypto au cours de la nouvelle année

De l’atteinte de la capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars à l’interdiction totale du commerce et de l’exploitation de crypto-monnaies par la Chine, de multiples événements ont fait de 2021 une année vraiment dramatique pour les crypto-monnaies.

2021 a été l’année comme jamais auparavant pour les crypto-monnaies. De l’atteinte de la capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars à l’interdiction totale du commerce et de l’exploitation de crypto-monnaies par la Chine, de multiples événements ont fait de 2021 une année vraiment dramatique pour les crypto-monnaies. C’était également l’année où les prix du Bitcoin et de l’Ethereum ont atteint des sommets historiques, les jetons non fongibles (NFT) ont transformé les images numériques en actifs numériques pour de nombreuses institutions financières et entreprises ont commencé à expérimenter Bitcoin, El Salvador est devenu le premier pays pour adopter Bitcoin comme monnaie légale, des pièces de monnaie comme Dogecoin et Shiba Inu ont pris de l’ampleur – grâce aux tweets d’Elon Musk dans une large mesure, le premier ETF à terme a été lancé, 90 % de tous les bitcoins ont été extraits, Tesla a acheté 1,5 milliard de dollars en Bitcoin, et plus encore.

Le monde de la cryptographie attend beaucoup plus en 2022, car les Bitcoins continuent de gagner en adoption dans le monde entier, même si les gouvernements du monde entier restent sceptiques à ce sujet. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des principales tendances qui, selon les experts de la cryptographie indienne, émergeraient ou prendraient de l’ampleur en 2022 :

La finance décentralisée (DeFi) continuera de croître grâce aux innovations en matière de tenue de marché automatisée et d’autres solutions d’apport de liquidité conduisant à des rendements attractifs sur les crypto-monnaies, selon Swapnil Pawar, fondateur de la startup blockchain ASQI, a déclaré à Financial Express Online. De plus, avec l’émergence de plates-formes telles que l’organisation autonome décentralisée (DAO) d’Olympus et les forks ultérieurs comme Wonderland, un nouveau DeFi communément appelé DeFi 2.0 devrait prendre de l’ampleur.

« Des produits dérivés complexes et des instruments financiers innovants sont créés quotidiennement. Les premiers participants sont récompensés par des retours de l’ordre de milliers de pourcentage De plus, avec le DeFi 2.0, les institutions ne peuvent plus ignorer les retours et rechercheraient des méthodes sûres pour participer à l’ouest sauvage de la crypto », Arjun Khazanchi, co-fondateur et chef Le responsable juridique du fournisseur de suites de gestion de crypto et d’actifs numériques Rooba Finance a déclaré à Financial Express Online.

L’interaction de Metaverse avec le Web 3.0 devrait devenir plus concrète à mesure que les investisseurs investissent de l’argent dans l’immobilier numérique dans le futur monde numérique. Par exemple, Republic Realm, société immobilière métaverse basée à New York, a acheté un terrain numérique d’une valeur de 4,3 millions de dollars sur l’un des portails du monde virtuel The Sandbox au début du mois. En novembre, la société canadienne de cryptographie Tokens.com avait acheté des terrains numériques pour 2,4 millions de dollars sur Decentraland.

Lisez aussi: Les NFT ont généré plus de 23 milliards de dollars de volume de transactions en 2021 au milieu de l’engouement pour les actifs numériques

« La prochaine phase du Web ou du Web 3.0 représentera un grand changement de paradigme. Cette innovation donnera aux utilisateurs le contrôle et la propriété de leurs données, rendant Internet plus sécurisé, décentralisé et facile à monétiser pour l’utilisateur final. Nous pouvons nous attendre à voir des avancées massives dans le Web 3.0 dans les années à venir », a déclaré Amit Nayak, PDG et co-fondateur de Sahicoin à Financial Express Online.

Polkadot deviendra un concurrent majeur pour le statut de « grande capitalisation » avec son lancement de parachains – rendant l’idée d’interopérabilité des chaînes concrète, selon Pawar. Les parachains sont essentiellement des blockchains personnalisées et spécifiques à un projet qui sont intégrées dans les réseaux Polkadot (DOT) et Kusama (KSM) et sont responsables de la sécurité partagée du réseau. La première parachain a été lancée par Polkadot au début du mois et devrait inaugurer la prochaine phase du Web 3.0.

La monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) – la forme numérique de la monnaie fiduciaire d’un pays émise et réglementée par l’autorité monétaire ou la banque centrale de ce pays – est susceptible d’être lancée par plusieurs pays. « Un certain nombre de pays ouvriront leurs CBDC au cours de l’année à venir. Nous verrons de grandes économies lancer leurs CBDC qui faciliteront le commerce mondial. En ce qui concerne l’Inde, notre pays va être le pays le plus regardé pour l’innovation, le talent et l’échelle. La demande d’expertise en crypto et blockchain dans tous les domaines augmentera en 2022 et des talents plus qualifiés entrant dans cet espace aideront à le développer beaucoup plus rapidement qu’en 2021 », a déclaré Nayak.

Les projets de construction et de résolution d’identité numérique sur la blockchain pour permettre une multitude de projets potentiels tels que le vote pour les pays sont également susceptibles de gagner du terrain. « Ces projets s’aligneront sur les gouvernements qui souhaitent une supervision réglementaire sur les applications de la blockchain », a déclaré Khazanchi.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.