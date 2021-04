Crypto-monnaie: l’Inde pourrait-elle devenir une puissance technologique pour l’innovation si elle décroche une politique pro-crypto?

Crypto-monnaie Inde. Image représentative

L’Inde se trouve être à un point idéal pour stimuler la croissance et l’innovation en déposant cette année un solide projet de loi sur la monnaie numérique. Malgré les nombreuses rumeurs sur une interdiction potentielle de la crypto en Inde, il existe de multiples cas d’utilisation qui pourraient être envisagés par les décideurs politiques qui comprennent le véritable potentiel de l’exploitation de la crypto et son impact sur notre économie.

Gardant à l’esprit que le succès de notre pays au cours des trois dernières décennies est venu de solutions basées sur ITeS, si l’Inde vise à atteindre une économie de 5 billions de dollars, nous ne pouvons pas ignorer le marché de 1,7 billion de dollars qui existe pour les crypto-monnaies. Une politique de cryptographie tournée vers l’avenir peut avoir un impact significatif sur l’amélioration de notre infrastructure financière globale, aider à protéger la sécurité nationale, dissuader les fraudes financières, renforcer notre politique monétaire, attirer des capitaux internationaux, créer plus d’opportunités d’emploi et retenir nos talents technologiques pour accélérer le développement technologique. , poussant ainsi la nation à devenir une puissance mondiale.

Nous devrons nous préparer pour l’avenir et prendre des mesures adéquates pour préserver notre position financière mondiale. Nous devons également devenir “ Atmanirbhar ” et réduire notre dépendance dans des situations comme la crise financière de 2008 ou le crash du COVID-19 en 2020. La cyberguerre constitue également une menace de taille dans notre pays en voie de numérisation rapide. Une plate-forme financière décentralisée pourrait aider l’Inde à résoudre ces problèmes et présenter un avantage supplémentaire car ces réseaux de plates-formes ne seront bloqués par aucun État ou pays en temps de détresse nationale ou de conflit. L’autre avantage ici serait que si nous pouvions créer nos propres réseaux sociaux sur Ethereum, cela aiderait à construire un écosystème décentralisé, qui a ses propres effets positifs.

L’utilisation de Bitcoin et d’Ethereum pourrait aider à renforcer la politique monétaire de l’Inde et à combler les lacunes qui existent dans le paysage actuel de la fintech. La technologie du grand livre distribué de Crypto permet des transactions directes plus rapides par les utilisateurs et aide également à garder une trace de chaque transaction numérique, ce qui est beaucoup plus avancé et efficace que les protocoles existants tels que SWIFT. Deuxièmement, Bitcoin peut être utilisé comme un actif que les souverains utilisent pour compléter leurs monnaies numériques nationales. Elle réduit également la charge des régulateurs en leur permettant de rédiger des programmes certifiant que les acteurs financiers sont en totale conformité avec les régulateurs. Nous pouvons éviter des cas tels que la fraude hypothécaire et d’autres activités frauduleuses.

En d’autres termes, l’évolution du Bitcoin et des crypto-monnaies revêt une importance économique similaire à celle d’Internet dans les années 90. La deuxième crypto unique appelée Ethereum, qui a permis les contrats intelligents, a donné naissance à tout un secteur appelé finance décentralisée (DeFi). DeFi est de construire un système financier à multiples facettes qui renforce la fonctionnalité et contribue à améliorer l’héritage ou le système financier traditionnel. DeFi à lui seul a créé des perturbations dans l’espace fintech et, à l’avenir, les banques DeFi neo joueront un rôle central pour réussir à combler le fossé entre la fintech et la DeFi afin d’attirer de nouveaux clients. Par conséquent, la comptabilité basée sur la blockchain a le potentiel de permettre aux régulateurs de surveiller leurs activités et de gérer les risques de manière transparente.

Nous sommes tous conscients de l’impact dévastateur du COVID-19 sur l’économie indienne et le marché mondial en général. Malgré cela, la crypto a généré des emplois dans diverses fonctions en Inde et à l’étranger. À ce jour, plus de 300 start-ups ont généré des dizaines de milliers d’emplois et des centaines de millions de dollars de revenus et d’impôts. Le développement en cours conduira inévitablement à l’engagement de talents technologiques en Inde. La jeunesse indienne recherche des opportunités stimulantes pour travailler sur des projets qui sont compétitifs au niveau international et qui aident également à soutenir l’amélioration de notre infrastructure technologique.

En mars 2020, deux événements majeurs se sont produits qui ont stimulé l’adoption de la cryptographie en Inde – à savoir le verdict historique de la Cour suprême et la pandémie. WazirX s’adresse entièrement au marché indien et a connu une croissance considérable depuis lors. Plusieurs Indiens ont perdu leur emploi, ce qui les a amenés à investir dans la crypto-monnaie pour gagner un revenu secondaire en devenant des traders, des analystes techniques ou des crypto-influenceurs. À l’échelle mondiale, de nombreux investisseurs institutionnels, y compris des hedge funds aux États-Unis ainsi que des géants comme Square et PayPal, entrent dans la crypto et sont en mode d’achat. Cela a également poussé à l’adoption de Bitcoin.

Le dernier buzz dans l’espace crypto utilise la technologie pour posséder et vendre des arts numériques par des NFT, c’est-à-dire des jetons non fongibles. Les NFT sont des actifs numériques basés sur la blockchain Etherum. L’approche crée un jeton unique, qui a une identité unique non reproductible mais transférable. Un NFT peut être des tweets, un mélange d’objets de collection et d’objets, des noms de domaine, des billets ou tout autre élément pouvant être qualifié d’actif numérique. Posséder un NFT est peut-être le mode le plus sécurisé pour investir car toute la technologie est basée sur le réseau Ethereum, qui est une blockchain qui agit comme des contrats intelligents. Cela peut devenir un excellent outil pour les artistes indépendants pour archiver et posséder leurs identifiants numériques et utiliser la plate-forme comme une passerelle de paiement numérique pour les redevances.

Une réponse positive du gouvernement indien contribuera à renforcer l’infrastructure fintech de l’Inde et à promouvoir notre mission en Inde numérique. Des temps intéressants nous attendent!

(Par Nischal Shetty, PDG, WazirX)

